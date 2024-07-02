ألمانيا.. الشرطة تقتل رجلاً من أصول إيرانية حاول مهاجمتها بسكين

قُتل رجل من أصول إيرانية برصاص الشرطة الألمانية، بعد مهاجمته الشرطة بسكين، يوم الأحد، في مدينة لوف آن في بيجنيتز بولاية بافاريا، وفق ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" بيانا عن الشرطة الألمانية، جاء فيه أن الرجل صدم سيارة الشرطة أولاً ثم هاجم ضباط الشرطة أمام محطة القطار، قبل أن يُقتل برصاص قوات الأمن.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، إنه بعد إطلاق النار على المهاجم، تم تقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ حياته، لكنها لم تكن فعالة وتوفي متأثرا بجراحه في المستشفى، في حين أن قوات الشرطة الألمانية لم تصب بأذى.

فيما قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن المهاجم صدم أولاً سيارة الشرطة، وبعد نزول رجال الشرطة الثلاثة من السيارة توجه نحوهم حاملا سكينا.

وبينت أنه في البداية، حاولت قوات الشرطة منع هذا الرجل من الهجوم باستخدام رذاذ الفلفل والسهام التحذيرية، لكنها اضطرت في النهاية إلى إطلاق النار عليه، ولم يصب أي من قوات الشرطة الألمانية في هذا الهجوم.