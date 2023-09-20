أردوغان يلتقي نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وللمرة الأولى، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال بيان مقتضب صدر عن مكتب نتنياهو إن "الزعيمين أجريا محادثات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفقا على تبادل الزيارات قريبًا".

وكان نتنياهو قد أجل زيارة إلى تركيا كان مخططًا لها الشهر الماضي؛ بسبب وعكة صحية ألمت به.

وانهارت العلاقات بين إسرائيل وتركيا بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية عشرة أتراك عام 2010 كانوا على متن سفينة لناشطين مؤيدين للفلسطينيين، حاولت كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وطردت تركيا حينها السفير الإسرائيلي المعتمد لديها.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد زار تركيا، العام الماضي، وأعقبها وزير الخارجية الإسرائيلي بزيارتين متتاليتين في محاولة لإعادة العلاقات الرسمية بين البلدين.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن أردوغان قد يسعى للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، الشهر المقبل، بزيارة مسجد كبير في القدس، وليس هناك تأكيد رسمي حتى اللحظة.