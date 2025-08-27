زيلينسكي يقترح مجموعة دول لاستضافة محادثات السلام مع روسيا

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تستضيف دول من الخليج وأوروبا وتركيا محادثات سلام مستقبلية مع روسيا.

وفي خطابه المسائي المتلفز، أكد زيلينسكي أن محادثات مع ممثلي هذه الدول ستُعقد خلال هذا الأسبوع.

موضحًا: "من جانبنا، سيتم التحضير لكل شيء على أكمل وجه لإنهاء هذه الحرب"، داعيًا إلى مواصلة الضغط الدولي على موسكو.

وأضاف: "الإشارات الوحيدة التي ترسلها روسيا تفيد بأنها تعتزم مواصلة التهرب من المفاوضات الحقيقية".

وأجرت روسيا وأوكرانيا أول محادثات مباشرة بينهما منذ عام 2022 في وقت سابق من هذا العام في إسطنبول، حيث تم التوصل إلى اتفاقات محدودة بشأن قضايا إنسانية، مثل: تبادل الأسرى والجثامين، دون إحراز تقدم نحو تسوية أشمل.

فيما يتعلق بمساعي السلام، فشلت جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق أي اختراق خلال أغسطس الماضي. ورغم عقده قمتين متتاليتين، الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والثانية مع زيلينسكي وحلفاء أوروبيين في واشنطن، لم يتم التوصل إلى أي تقدم ملموس.

ولا تزال موسكو متمسكة بشروطها للسلام، والتي تشمل تخلي كييف عن فكرة الانضمام لحلف الناتو والتنازل عن أراضٍ أوكرانية. وترفض أوكرانيا هذه المطالب بشكل قاطع، مؤكدة أنها مخالفة للدستور.