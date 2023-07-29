تقرير: الاستخبارات الإسرائيلية على "مفترق طرق" بسبب الأزمة السياسية

اعتبر تقرير نشره موقع "سباي توك" الأمريكي، أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقف على مفترق طرق وسط تفاقم الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، على خلفية تعديلات قضائية تجريها حكومة نتنياهو.

وجاء في التقرير الذي نُشر، الخميس، أن أجهزة الاستخبارات ستكون في وضع صعب "عندما تواجه لحظة الحقيقة المتمثلة بإصدار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمرًا إليهم تعتبره المحكمة العليا غير شرعي".

ونقل التقرير قول المحامي الإسرائيلي، جلعاد شير، إن أجهزة أمنية "قد تواجه قريبًا أزمة وجودية، ربما تضطرها في لحظة ما إلى الاختيار بين اتباع المحكمة العليا أو رئيس الحكومة".