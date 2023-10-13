اليابان تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

قالت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، في مكالمة هاتفية مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، الخميس، إن "الهجمات الإرهابية" التي شنتها حماس لا يمكن تبريرها، وإن طوكيو تندد بشدة بهذا الفعل، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

وذكر البيان أن كاميكاوا أبلغت كوهين بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها بموجب القانون الدولي.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، للصحفيين اليوم الجمعة، بأن الحكومة اليابانية رتبت رحلة جوية مستأجرة تغادر تل أبيب غدًا السبت لمواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل.