خلوصي أكار: تركيا لن تقدم على أي خطوة تضر السوريين

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع "الإخوة السوريين" في مأزق، سواء الذين يعيشون داخل بلادهم أو في تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أكار قوله إن أنقرة "لن تتخذ أي إجراء ضد الشعب السوري".