منها أمريكية وألمانية.. ما أفضل 5 دبابات قتالية في العالم؟

كشف تحليل عسكري لموقع "ناشيونال سكيورتي جورنال" عن أفضل 5 دبابات قتالية في العام الحالي، مؤكداً أنها تظل ركيزة أساسية للسيطرة على ساحة المعركة، رغم التحديات المتزايدة من الأسلحة المضادة والطائرات دون طيار.

ورغم التهديدات الجديدة مثل الطائرات دون طيار، تستمر الدبابات في التكيف من خلال دروع متقدمة، أنظمة استشعار متطورة، وتكامل تكتيكي مع وحدات أخرى، مما يضمن استمرار أهميتها في ساحات القتال.

أخبار ذات علاقة المعركة لا تحسمها الدبابات.. حرب أوكرانيا تعيد رسم الإستراتيجيات العسكرية

ووفق التقرير، فإن أهمية الدبابات في الحرب الحديثة أنها تجمع بين القوة النارية، الحركة، والحماية، مما يجعلها أداة حاسمة للسيطرة على الأراضي، دعم المشاة، وتوفير قوة نارية هائلة.

أبرامز الأمريكية

تُعد M1A2 SEPv3 النسخة الأكثر تقدماً من دبابة أبرامز الأمريكية، وهي الأقوى عالمياً بفضل تحديثاتها التي تشمل دروعًا تفاعلية متفجرة ونظام الحماية النشط تروفي الإسرائيلي الصنع.

ويوفر هذا النظام حماية 360 درجة ضد الصواريخ المضادة للدبابات، بينما تعزز قدرات الحرب الإلكترونية المحسنة الدفاع ضد الطائرات دون طيار.

والدبابة الحديثة المزوّدة بنظام استهداف بالأشعة تحت الحمراء من الجيل الثالث، تتيح للطاقم إصابة الأهداف من مسافات بعيدة بدقة عالية. وتزداد شعبيتها بين حلفاء الناتو، فقد طلبت دول مثل أستراليا وبولندا وأوكرانيا المزيد منها.

الفهد الألماني

تحتل دبابة ليوبارد 2A7V الألمانية المركز الثاني بفضل دروعها المعيارية المحسّنة ومدفعها القوي L/55A1، إذ دخلت الخدمة في 2021، وتتميز بحماية محسنة ضد قذائف RPG والألغام، بالإضافة إلى نظام الحماية النشط تروفي.

أخبار ذات علاقة أمريكا تسلم الهند الدفعة الأولى من "الدبابات الطائرة"

وتضم كاميرات للتوعية الظرفية ونظام إدارة ساحة المعركة، مما يجعلها مثالية للعمليات الحضرية، وسبق أن استخدمتها كندا بنجاح في أفغانستان، مما يبرز قدرتها على التكيف مع التحديات المعاصرة.

النمر الأسود

تُعد K2 Black Panther الكورية الجنوبية واحدة من أكثر الدبابات تطوراً، إذ تجمع بين القوة النارية والتكنولوجيا المتقدمة، وهي مزوّدة بمدفع أملس 120 ملم، نظام رادار عالي التردد، وكاميرا حرارية بمدى 9.8 كم، كما توفر دقة استهداف استثنائية.

وتتميز بنظام الغطس الفريد الذي يمكّنها من عبور الأنهار بعمق 4.1 متر، مما يمنحها ميزة برمائية، ورغم تكلفتها العالية (8.5 مليون دولار للوحدة)، فإنها تشكل العمود الفقري للقوات البولندية بعد تسليم 110 دبابات في 2025.

ميركافا

صُممت ميركافا مارك 4 لتلبية احتياجات الدفاع الإسرائيلية، مع التركيز على بقاء الطاقم، ويوفر محركها الأمامي حماية إضافية، بينما يتيح تصميمها المعياري إصلاحات سريعة.

والدبابة مزوّدة بمدفع 120 ملم قادر على إطلاق صواريخ LAHAT المضادة للدبابات، ومدافع رشاشة متعددة، بما في ذلك مدفع M2 Browning عيار 50.

وتتميز بمخرج خلفي للطاقم، مما يعزز فاعليتها في الحروب غير المتكافئة، كما في غزة ولبنان.

أرماتا

رغم الترويج الكبير لدبابة T-14 أرماتا الروسية كأفضل دبابة في العالم عند إطلاقها في 2015، فإنها تحتل المركز الخامس بسبب مشاكل التطوير وأدائها غير المثبت.

وتتميز ببرج غير مأهول ونظام حماية نشط أفغانيت، لكن مشاكل أجهزة التحميل التلقائي وفشل اختباراتها في سوريا قللا من فاعليتها. وعلى الورق، تقدم تقنيات متقدمة، لكن الواقع يكشف عن تحديات كبيرة في التنفيذ.