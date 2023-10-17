ماكرون يحذر من تصاعد "الإرهاب الإسلامي" في أوروبا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن أوروبا تشهد تصاعدا في "الإرهاب الإسلامي"، وإن جميع الدول مهددة وذلك بعد أن قتل إسلاميون مُعلما في فرنسا واثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بلجيكا.

وأضاف ماكرون بعد محادثات أجراها مع إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا في تيرانا، "رأينا الأمر مرة أخرى بالأمس في بروكسل، كل الدول الأوروبية مهددة، هناك بالفعل عودة للإرهاب الإسلامي، وهنا، نؤكد مجددا على تضامننا مع أصدقائنا البلجيكيين".

وأشار إلى أنه "ربما يزور إسرائيل خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة"، حيث تدور الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس منذ اقتحام مسلحين السياج الحدودي لغزة وقتلهم 1300 شخص معظمهم من المدنيين في هجوم على التجمعات السكانية الإسرائيلية القريبة.

وأوضح ماكرون أن "رغبتي هي أن أتمكن من التوجه إلى هناك عندما نستطيع التوصل إلى اتفاق ملموس إما بشأن عدم التصعيد أو بشأن القضايا الإنسانية، وعلى كل شيء بشكل أوسع".

وأكد أن "أمن إسرائيل ومكافحة كل الجماعات الإرهابية، فضلا عن عملية السلام والحل السياسي، كلها متصلة ببعضها البعض، هذا هو جدول الأعمال الذي نحتاج إلى اكتشافه من جديد".