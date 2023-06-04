ألاعيب عمران خان السياسية تتسبب في نبذه بعد تدمير الجيش الباكستاني لحزبه‎‎

أما مَن لم ينشقوا، فمعظمهم يقبع خلف الأسوار حاليًا. ففي ليلة الخميس، اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية شودري برويز إلهي، الذي صرَّح مؤخرًا بأنه سيساند خان في هذه "الأوقات العصيبة"، من منزله في لاهور. وما زال وزير الخارجية السابق في حكومة خان، شاه محمود قريشي، في السجن بعد اعتقاله في مايو رفقة عدة وزراء آخرين والآلاف من صغار أعضاء الحزب.

الجهة المسؤولة عن تلك الاعتقالات والاستقالات ليست مثار تساؤل كبير. فمنذ انهيار علاقة خان مع المؤسسة العسكرية المهيمنة على الدولة ما أسفر عن إطاحته من السلطة؛ شنَّ خان حملة شعواء ضد قيادات الجيش واتهمهم بمحاولة اغتياله وبمسؤوليتهم عن اعتقاله في مايو، وذلك قبل إطلاق سراحه بعد إعلان المحاكم بعدم شرعية اعتقاله.

وردًا على ذلك، يقول محللون وأعضاء من الحزب، إن قائد الجيش يحاول حاليًا تمزيق حزب خان على نحو منهجي قبل أن يعتقل خان ويُقدِّمه للمحاكمة العسكرية.

ويرى كثيرون أن فرصة السماح لخان بالمنافسة في الانتخابات القادمة المزمع إقامتها في أكتوبر ضئيلة للغاية.

يقول أفيناش باليوال، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، إنَّ "هذا القمع الشديد هو استراتيجية واضحة ينتهجها الجيش لتدمير كل أنظمة الدعم التي يملكها خان".

ويضيف: "بمجرد اختفاء هذه الأنظمة، سيأتي الدور على خان نفسه".

لكن رغم مزاعم خان بأن هذا "قمع لم يشهده تاريخ باكستان من قبل"، يقول باليوال، إن هذا استمرار لأسلوب الجيش الذي عرقل مسيرة الدولة نحو الديمقراطية منذ عام 1958، وهو العام الذي وقع فيه أول انقلاب عسكري في باكستان.

منذ ذلك الحين، فرض الجيش سيطرته باستمرار بوصفه الجهة السياسية المهيمنة في باكستان، سواء من خلال الحكم المباشر أو من خلال التحكم في شؤون البلاد وتوجيهها من وراء الكواليس.

ووقعت أقوى الأحزاب السياسية في الدولة كلها تحت طائلة أعمال القمع والاعتقالات التي ينفذها الجيش. فسبق خان رئيس الوزراء نواز شريف وحزبه "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية"، الذي أُطيح به من السلطة وسُجِن بتهمة الفساد في عام 2017 بعد اختلافه مع الجيش، شأنه شأن العديد من السياسيين من قبله.

يقول باليوال: "هذا ليس غريبًا؛ فهذا ما يفعله الجيش بين الحين والآخر عندما يشعر بأنه بحاجة إلى إخضاع جهة سياسية مدنية ما تزداد قوتها".

ويضيف: "الجيش هو الحزب الوحيد الذي يحكم الدولة".