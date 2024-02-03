عشرات الضحايا إثر قصف أوكراني يدمر مخبزًا في لوغانسك (فيديو)

قال رئيس جمهورية لوغانسك التي ضمتها روسيا، ليونيد باسيشنيك، إن القوات الأوكرانية دمّرت مخبزًا في مدينة ليسيتشانسك بقصف صارخي، عصر اليوم السبت، وذكر أن عشرات الأشخاص ربما يكونون تحت الأنقاض.

وكتب عبر قناته على تلغرام: "أعداؤنا، الذين لم يحققوا أي نجاح على الجبهة، هاجموا السكان المدنيين. مع العلم أنه في يوم العطلة، يأتي سكان ليسيتشانسك إلى المخبز، حيث يُخبز الخبز ليشتروه طازجًا، فتحوا النار على المبنى".