عشرات الضحايا إثر قصف أوكراني يدمر مخبزًا في لوغانسك (فيديو)
قال رئيس جمهورية لوغانسك التي ضمتها روسيا، ليونيد باسيشنيك، إن القوات الأوكرانية دمّرت مخبزًا في مدينة ليسيتشانسك بقصف صارخي، عصر اليوم السبت، وذكر أن عشرات الأشخاص ربما يكونون تحت الأنقاض.
وكتب عبر قناته على تلغرام: "أعداؤنا، الذين لم يحققوا أي نجاح على الجبهة، هاجموا السكان المدنيين. مع العلم أنه في يوم العطلة، يأتي سكان ليسيتشانسك إلى المخبز، حيث يُخبز الخبز ليشتروه طازجًا، فتحوا النار على المبنى".
وبحسب باسشنيك، تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى، وربما لا يزال عشرات المدنيين الآخرين تحت الأنقاض.
ويعمل في المكان موظفو وزارة حالات الطوارئ ومكتب القائد العسكري، وتُجرى محاولات لإنقاذ الضحايا بمساعدة معدات خاصة.
وقبل نحو أسبوعين قصفت القوات الأوكرانية سوقًا شعبية في مدينة دونيتسك بصواريخ من عيار 155 ملم، مما أسفر عن سقوط 25 قتيلاً و37 جريحًا.