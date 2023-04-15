العالم
"فاغنر" تفرج عن مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين
أعلن رئيس شركة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين، اليوم الأحد، أنه سيتم الإفراج عن مجموعة كبيرة من أسرى الحرب الأوكرانيين بمناسبة عيد الفصح.
ونشر بريغوجين، فيديو على قناته في التليغرام يظهر فيه وهو يعطي أوامره لأحد قادة فاغنر بالإفراج عن مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين.
وخاطب أحد قادة فاغنر، الأسرى المفرج عنهم، وطالبهم بعدم القتال والوقوع في الأسر مرة أخرى.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، عن تبادل للأسرى مع الجانب الروسي بمناسبة عيد الفصح.
ووفقا ليرماك، وصل 130 جنديا إلى كييف، فيما لم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على هذه المعلومات.
وقبل أسبوع أجرت روسيا وأوكرانيا عملية مقايضة كبيرة للأسرى بإطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكراني.