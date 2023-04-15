"فاغنر" تفرج عن مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين

أعلن رئيس شركة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين، اليوم الأحد، أنه سيتم الإفراج عن مجموعة كبيرة من أسرى الحرب الأوكرانيين بمناسبة عيد الفصح.

ونشر بريغوجين، فيديو على قناته في التليغرام يظهر فيه وهو يعطي أوامره لأحد قادة فاغنر بالإفراج عن مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين.

وخاطب أحد قادة فاغنر، الأسرى المفرج عنهم، وطالبهم بعدم القتال والوقوع في الأسر مرة أخرى.