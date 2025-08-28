بتهمة التجسس.. تركيا تعتقل مسؤولين في شركة "أسان" للدفاع

قال ممثلون للادعاء في إسطنبول في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إن السلطات التركية اعتقلت مالك ومدير عام مجموعة "أسّان" لصناعات الدفاع والتشييد في إطار تحقيق في قضية تجسس عسكري، وفق وكالة "رويترز".

وذكر مكتب الادعاء أن الرجلين، وهما مالك الشركة أمين أونير والمدير العام غوركان أوقوموش، محتجزان للاشتباه في ضلوعهما في تجسس عسكري وفي انتمائهما لشبكة رجل الدين الراحل فتح الله كولن الذي اتهمته أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016. وكان يقيم في الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن عمليات البحث مستمرة في منزليهما ومكتبيهما، ووضع صندوق تأمين الودائع الادخارية 10 شركات تديرها مجموعة "أسّان" تحت إدارة أمناء.

وشغل أوقوموش من قبل منصب رئيس مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا ‭‭)‬‬توبيتاك‭‭(‬‬، وهو معهد أبحاث دفاعي حكومي يطور الذخائر وأنظمة الصواريخ.

وتأسست أسّان في 1989 وتعمل في مجالات الدفاع والتشييد والخدمات اللوجستية والطاقة، وتوسعت في السنوات القليلة الماضية ليشمل نشاطها إنتاج ذخائر المدفعية ومكونات طائرات مسيرة.

وقال مكتب الادعاء "التحقيق مستمر على عدة أصعدة".