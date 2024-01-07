"زيارة دعم".. وزيرة الخارجية اليابانية تصل أوكرانيا

وصلت وزيرة الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا، اليوم الأحد، إلى أوكرانيا للقاء نظيرها دميترو كوليبا والتعبير عن دعم طوكيو المتواصل لكييف، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية.

وتشكّل المحطة الأوكرانية غير المعلنة مسبقا، تعديلا في جدول أعمال الوزيرة التي كانت من المقرر أن تقوم اعتبارا من الجمعة، بجولة خارجية على مدى أسبوعين تشمل دولا عدة أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا وبولندا.

ووقفت اليابان بجانب أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022، وعززت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بما يشمل فرض قيود على الصادرات وتجميد أصول.