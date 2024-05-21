صحيفة إيرانية: تحطم مروحية رئيسي يكشف عن الوضع المزري للطيران في البلاد

كشفت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، الثلاثاء، عن إحصائيات تؤكد "الوضع المزري" لقطاع الطيران في البلاد، وتسببه بحصيلة كبيرة من ضحايا الحوادث الجوية.

وأكدت مقتل أكثر من ألفي إيراني في حوادث تحطم الطائرات في إيران حتى ديسمبر/كانون الأول 2019.

وقالت الصحيفة الإصلاحية في تقرير لها إن "2152 شخصًا لقوا حتفهم في 63 حادثًا جويًّا في إيران حتى أواخر عام 2019".

وبحسب الصحيفة فإنه "لا يمكن إنكار الوضع المزري الذي تعيشه صناعة الطيران الإيرانية، بسبب العقوبات الواسعة والأحادية التي تفرضها أمريكا (باعتبارها الدولة الرائدة في صناعة الطيران)".

وأضافت "تظهر الإحصائيات المقدمة بشأن ضحايا حوادث الطيران في إيران بعد تشديد العقوبات الآثار المدمرة للعقوبات على صناعة الطيران الإيرانية".

وتابعت الصحيفة "تؤكد الإحصائيات المقدمة بشأن ضحايا حوادث الطيران، انخفاض أمن الطيران وعدد الطائرات المحطمة في إيران بعد بدء العقوبات، وفي التقارير المتعلقة بحوادث الطائرات والمروحيات (العسكرية أو المدنية) في السنوات الأخيرة، يمكن العثور على آثار نقص الأجزاء الفنية اللازمة أو انخفاض قيمة الطائرة المحطمة".

ولا تزال قضية تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شمال غربي إيران يوم الأحد الماضي مع عدد من مرافقيه، وبينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، تشغل الرأي العام الإيراني والدولي حول أسباب سقوطها.