ألمانيا تنفي إجراء محادثات مع أوكرانيا بشأن نشر منظومة باتريوت
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، إن برلين لا تجري محادثات مع أوكرانيا حول نقل منظومات باتريوت للدفاع الجوي أو نشرها في أوكرانيا.
وقدمت ألمانيا لبولندا الشهر الماضي منظومة باتريوت للمساعدة في تأمين مجالها الجوي بعد سقوط صاروخ على حدودها مع أوكرانيا تسبب في مقتل شخصين.
قدمت ألمانيا لبولندا الشهر الماضي منظومة باتريوت للمساعدة في تأمين مجالها الجوي بعد سقوط صاروخ على حدودها مع أوكرانيا تسبب في مقتل شخصين.
وطلب وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك لاحقا من ألمانيا أن ترسل منظومة الصواريخ إلى أوكرانيا بدلا من بولندا.