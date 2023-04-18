مجموعة السبع: يجب وقف القتال في السودان "فورًا"
حث وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء طرفي النزاع في السودان على "وقف الأعمال العدائية فورًا" والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد اشتباكات أودت بحياة نحو 200 شخص.
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وزراء خارجية دول مجموعة السبع
ودفع تصاعد العنف في السودان القضية إلى جدول أعمال مجموعة السبع التي التقى وزراء خارجيتها في منتجع كارويزاوا الياباني.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الوزراء في بيان بعد يومين من المحادثات "نحض طرفي النزاع على وقف الأعمال العدائية فورًا دون شروط مسبقة"، محذرين من أن القتال "يهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين ويقوّض جهود استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان".
ودعوا في البيان "إلى نبذ العنف والعودة إلى المفاوضات واتخاذ خطوات فعالة لخفض التوترات وضمان سلامة جميع المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".