جيروزالم بوست: إيران تشعل حربا متعددة الجبهات ضد إسرائيل

كشف تقرير أعدته صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، الأحد، أن "إيران تشعل حربا متعددة الجبهات في الشرق الأوسط ضد إسرائيل"، وذلك من خلال وكلاء طهران في قطاع غزة وسوريا ولبنان.

وتشهد إسرائيل توترا أمنيا على الجبهتين الشمالية مع لبنان وسوريا والجنوبية مع غزة، حيث أُطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية صواريخ من المناطق الثلاثة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مصادر إطلاق الصواريخ.

إستراتيجية إيرانية

وقال التقرير العبري: "يمثل أسبوع من الهجمات على إسرائيل، بما في ذلك الصواريخ التي أطلقت من لبنان وغزة وسوريا، مظهرا من مظاهر الإستراتيجية الإيرانية لمواجهة إسرائيل بتهديدات متعددة على جبهات مختلفة".