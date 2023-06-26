تقرير: تمرد فاغنر يكشف حقيقة ضعف حكم بوتين
قال تقريرعبري إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يتخيَّل في أسوأ كوابيسه أنه سيضطر إلى تحصين عاصمته، وربما الهروب من موسكو إلى مكان أكثر أمانًا، بعد 15 شهرًا من إعلانه الحرب ضد أوكرانيا، وخططه للاستيلاء على عاصمتها كييف في غضون ثلاثة أيام.
وذكر التقرير أن محاولة الانقلاب التي قامت بها الشركة العسكرية الخاصة فاغنر، ورئيسها يفغيني بريغوجين، كشفت الضعف الكامل للنظام الأمني للجيش الروسي، والذي لم يتمكن من التعامل مع منظمة مسلحة حازمة ومدربة جيدًا.
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أنه في أقل من يوم واحد، سيطر عناصر فاغنر على عاصمتين للمقاطعات واقتربوا من اثنتين أخريين، إذ واجهت قواتهم مقاومة كبيرة فقط في الطريق إلى موسكو.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي كشفت فيه الحرب بأوكرانيا، الضعف العسكري لروسيا، فإن تمرّد فاغنر كشف التصدعات العميقة في قدرة الحكومة على ممارسة سلطتها على أراضي روسيا نفسها، وسط عدم جدوى تهديدات بوتين.
ووفق التقرير، لم يُبد بريغوجين في أي وقت من الأوقات في صراعه الكبير مع وزارة الدفاع، حزمًا مما كان عليه في اليوم الأخير، ربما لأنه اكتشف أن ظهره كان إلى الحائط.
ووفقًا لرسائل بريغوجين الخاصة، قرَّر وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي رفض الاستسلام له، القضاء على فاغنر، ونفت وزارة الدفاع الروسية ذلك، لكن ليس من المعروف أن تصريحات الوزارة موثوقة بشكل مفرط على أقل تقدير، لذا فإن مزاعم بريغوجين لا تبدو بلا أساس على الإطلاق.
واختتم التقرير بالقول "لقد ظل بوتين صامتًا لساعات عديدة، لكن عندما ظهر على شاشة التلفزيون، انحاز علنًا إلى جانب وزارة الدفاع، واتهم بريغوجين بطعن الأمة في ظهرها".
المصدر: صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية