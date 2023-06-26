تقرير: تمرد فاغنر يكشف حقيقة ضعف حكم بوتين

قال تقريرعبري إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يتخيَّل في أسوأ كوابيسه أنه سيضطر إلى تحصين عاصمته، وربما الهروب من موسكو إلى مكان أكثر أمانًا، بعد 15 شهرًا من إعلانه الحرب ضد أوكرانيا، وخططه للاستيلاء على عاصمتها كييف في غضون ثلاثة أيام.

وذكر التقرير أن محاولة الانقلاب التي قامت بها الشركة العسكرية الخاصة فاغنر، ورئيسها يفغيني بريغوجين، كشفت الضعف الكامل للنظام الأمني للجيش الروسي، والذي لم يتمكن من التعامل مع منظمة مسلحة حازمة ومدربة جيدًا.