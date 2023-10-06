الجيش الإسرائيلي يعلن إزالة "بنية تحتية لبنانية تجاوزت الخط الأزرق"

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إزالة "بنية تحتية خرسانية" رصدها في المنطقة الحدودية مع جنوب لبنان، بحجة أنها تجاوزت "الخط الأزرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأفاد الجيش، في بيان، أنه "في إطار أعمال تجريف وتنظيم للخط الأزرق، رصدت استطلاعات الجيش مساء أمس (الأربعاء) بنية تحتية مصنوعة من الخرسانة تجاوزت الخط الأزرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة شتولا".

وأضاف الجيش أن قواته عملت "بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لإزالة تلك البنية التحتية المصنوعة من الخرسانة.. ليقوم الجيش اللبناني بإزالتها في وقت سابق اليوم".

ووفق بيان الجيش، فإن "البنية التحتية" تجاوزت الخط الأزرق مسافة تتراوح بين مترين وأربعة أمتار.

كما ذكرت تقارير إسرائيلية أن "عناصر تابعة لحزب الله اللبناني حاولت بناء بنية تحتية خرسانية على بُعد عدة أمتار داخل الأراضي الإسرائيلية".