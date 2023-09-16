"الإندبندنت": 80 ضابطًا تغيبوا عن عملهم يوم هروب دانيال خليفة من السجن
ذكرت صحيفة "الإندبندنت"، أن 40 % من موظفي السجن لم يحضروا إلى العمل في اليوم الذي تمكن فيه الجندي البريطاني السابق دانيال خليفة "21 عامًا" من الهرب من سجن "واندسوورث" جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن
وقالت الحكومة البريطانية، إن 80 من ضباط السجن لم يحضروا إلى عملهم في يوم هروب دانيال خليفة المتهم بالتجسس لصالح إيران والقيام بأعمال إرهابية.
وأثارت عملية هروب دانيال خليفة تساؤلات حول كيفية تمكنه من الهروب خارج أسوار السجن، وعدم احتجازه في سجن شديد الحراسة.
وأوضحت الصحيفة، أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة باشرت فتح تحقيق برئاسة كيث بريستو المدير العام السابق للوكالة للنظر في كيفية وصول دانيال خليفة إلى بعض المواد أثناء وجوده في السجن، ومستويات التوظيف والتدابير الأمنية.
كما سينظر التحقيق أيضًا فيما إذا كان "خليفة" الذي استطاع الفرار من سجنه، في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، قد حصل على مساعدة داخلية مكنته من الهروب، وهو الاحتمال الذي كشفت عنه الصحيفة لأول مرة الخميس الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "خليفة" تمكن من الهرب من خلال ربط نفسه بالجانب السفلي من شاحنة طعام، وألقي القبض عليه بعد 4 أيام بجانب قناة غرب لندن.
ونقلت الصحيفة عن تشارلي تايلور كبير مفتشي السجون قوله، إن العديد من الضباط في جميع أنحاء إنجلترا يعانون من مشاكل الصحة العقلية، وبعضهم توقف عن العمل بسبب اعتداءات السجناء.
وأضاف كبير مفتشي السجون، أن العنف في السجون خلق حلقة مفرغة تسببت في بقاء الموظفين في منازلهم وترك عدد أقل من الموظفين للتعامل مع حوادث العنف أو منعها في السجون.
وأظهر إحصائيات نشرتها الصحيفة، أن نحو 60% من الضباط في سجون بريطانيا كان لديهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة، العام 2017، لكن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 30% بحلول يونيو/ حزيران الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارة العدل قولها، إن غياب 80 من ضباط السجن كان لأسباب متعددة منها الإجازات السنوية، وإجازة الأمومة، والتدريب، ولم تكن كلها بسبب استدعاء الضباط للغياب المرضي أو غير المصرح به.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "من السابق لأوانه الحديث عن حوادث محددة حتى يثبت تحقيق مستقل الحقائق، ولم يوضح ما إذا كان مستوى التغيب مقبولاً، لكنه حث الموظفين على الحضور للعمل أينما عملوا".
المصدر: صحيفة "الإندبندنت"