ذكرت صحيفة "الإندبندنت"، أن 40 % من موظفي السجن لم يحضروا إلى العمل في اليوم الذي تمكن فيه الجندي البريطاني السابق دانيال خليفة "21 عامًا" من الهرب من سجن "واندسوورث" جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن

وقالت الحكومة البريطانية، إن 80 من ضباط السجن لم يحضروا إلى عملهم في يوم هروب دانيال خليفة المتهم بالتجسس لصالح إيران والقيام بأعمال إرهابية.

وأثارت عملية هروب دانيال خليفة تساؤلات حول كيفية تمكنه من الهروب خارج أسوار السجن، وعدم احتجازه في سجن شديد الحراسة.