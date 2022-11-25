إيران تنشر المزيد من القوات في منطقة كردية مع خروج احتجاجات جديدة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الجمعة، أن الحرس الثوري عزز وجوده في مناطق كردية مضطربة، ضمن حملة تهدف لاحتواء الاحتجاجات، وأظهر مقطع مصور عشرات الأشخاص وهم يتظاهرون في مناطق لأقلية البلوخ في الجنوب الغربي.

وسرعان ما انتشرت الاحتجاجات، التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" في الـ16 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق، في أنحاء البلاد إلا أنها أكثر حدة في المناطق التي تسكنها أقليات عرقية.

وشكلت الاضطرابات أحد أكبر التحديات التي واجهها النظام في إيران منذ وصوله إلى السلطة إثر الثورة الإسلامية في 1979.

ودعا رجل الدين السني البارز المنتمي إلى أقلية البلوخ مولوي عبدالحميد خلال صلاة الجمعة إلى إنهاء قمع الاحتجاجات والاعتقالات والقتل.

ونقل موقعه الإلكتروني على الإنترنت عنه قوله: "احتجاجات الشعب تظهر أن سياسات الأعوام الثلاثة والأربعين الماضية وصلت إلى طريق مسدود".