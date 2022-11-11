تقرير أمريكي يتهم فصيلين مدعومين من إيران بقتل "ستيفن ترول" وسط بغداد

نشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية تقريراً وجهت فيه اتهاما لفصيلين مدعومين من إيران بمقتل المواطن الأمريكي "ستيفن ترول" يوم الإثنين الماضي في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت الشبكة في تقرير عن بيل روجيو، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، قوله إنه "يجب تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم على أمريكي في الخارج، كما أن الميليشيا التي نفذت هذا الهجوم هي بلا شك منبثقة عن واحدة من أكبر المليشيات المدعومة من إيران، مثل عصائب أهل الحق أو "كتائب حزب الله"، على حدّ قوله.

وأضاف روجيو أن "مقتل ترويل سيحفز الحرس الثوري الإيراني على القيام بهجمات مماثلة انتقامًا لـ(أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني) ليثبت لمؤيديه وكذلك من يسعى لتخويفهم، أن لديهم ذاكرة طويلة ولديهم وسائل إعدام، ولن تتوقف الميليشيات والحرس الثوري عند هذا الحد، بل سيستمرون في محاولة استهداف المزيد من الأمريكيين".

فصيل ينفي مسؤوليته

من جهته، قال القيادي في فصيل "عصائب أهل الحق"، سعد السعدي، إن "الاتهامات الأمريكية عارية عن الصحة تماما وليس للعصائب أو لأي فصيل مقاوم آخر أي علاقة بعملية اغتيال المواطن الأمريكي، ونحن لا نستهدف المدنيين، وهذا العمل مدان من قبلنا"، حسب تعبيره.

وبيّن السعدي لـ"إرم نيوز" أن "عملية اغتيال المواطن الأمريكي تحمل أهدافا سياسية، فهي تريد إيقاع الحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني في حرج، ومحاولة إثارة الرأي الداخلي والخارجي ضدها بسبب هذا الخرق الأمني".

وأضاف السعدي أن "الجهات الأمنية المختصة تجري تحقيقاً في هذه الحادثة، والتحقيق مازال مستمراً وعند انتهائه سوف يتم كشف نتائجه وكشف الأشخاص والجهات التي تقف خلف عملية الاغتيال، وأسباب ودوافع العملية التي تتبرأ منها فصائل المقاومة تماما"، وفقاً لتعبيره.

وحاولت "إرم نيوز" التواصل مع "كتائب حزب الله" للرد على ما جاء من اتهام لها في تقرير شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلا أن الأشخاص المخولين بالتصريح في "الكتائب"، رفضوا التعليق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، يوم الإثنين الماضي، فتح تحقيق بشأن اغتيال المواطن الأمريكي، ستيفن ترول، في العاصمة بغداد.

واغتيل ترول عندما كان يقود سيارته في شارع الصناعة في بغداد، وهو مخصص لتجارة التكنولوجيات، حيث تلقى عدة رصاصات من أسلحة كاتمة للصوت، وفارق الحياة بعد نقله إلى مستشفى في منطقة الكرّادة.