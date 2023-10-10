هولندا ترسل طائرة عسكرية لجلب مواطنيها من إسرائيل

أفادت وكالة "إيه.إن.بي" الهولندية للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن وزير الخارجية هانكي برونز سلوت، بأن هولندا سترسل طائرة عسكرية إلى إسرائيل، غدًا الأربعاء، لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة البلاد.

ونقلت الوكالة أيضًا عن "سلوت" قوله إن طائرة ركاب تابعة للخطوط الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) ستكون متاحة، يوم الخميس، للمواطنين الهولنديين الراغبين في السفر للوطن.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو 200 هولندي في إسرائيل عبّروا عن اهتمامهم برحلتي الطيران، على خلفية الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلنت إسرائيل الحرب على "حماس" في قطاع غزة، بعد أن اقتحم مقاتلون من الحركة، السبت، بلدات ومعسكرات على الحدود مع غزة، وقتلوا مئات الأشخاص، واحتجزوا بعض الرهائن والأسرى.

وفي إطار الحرب شنَّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية واسعة النطاق على غزة، فيما تتحد تقارير حول احتمال الذهاب إلى اجتياح بري للقطاع من أجل شل قدرات حركة حماس.