محللون: تحذيرات واشنطن لكييف بحظر استهداف النفط الروسي "لعبة سياسية"

في الوقت الذي تستمر فيه أوكرانيا باستهداف المنشآت النفطية الروسية، رغم رفض واشنطن، قال محللون سياسيون وعسكريون، إن التحذيرات عبارة عن "لعبة سياسية" أمريكية، مشيرين أن افتقار موسكو لنظام دفاع جوي قوي أمام الطائرات المسيّرة "نقطة ضعف" تستغلها كييف.

وكانت تقارير غربية قالت إن الولايات المتحدة طالبت أوكرانيا بوقف الهجمات على منشآت ومواقع البنية التحتية للطاقة في روسيا، خشية تضرر الاقتصاد العالمي.

وقال الخبير في السياسات الأمريكية أندريه سافينكوف، لـ"إرم نيوز"، إن "كييف تواصل استهداف المنشآت النفطية الروسية بمسيرات حديثة وذات قدرات تفجيرية قوية، لأنها لا تجد من يردعها".

ويرى سافينكوف في رده على التحذيرات الأمريكية لكييف أن "هناك فرقا بين النصيحة وبين الطلب الحقيقي"، مؤكداً عدم وجود "نية حقيقية" أمريكية لوقف هذه الهجمات.

وتابع: "لو كان هناك نية حقيقية بوقف الاستهدافات لتوقفت، لكن ضمن لعبة السياسة الأمريكية فإنها تحاول تثبيت فكرة أن كييف لا تصغي دائما لواشنطن كي تخلي أي مسؤولية عن أي كارثة قد تجلبها الإدارة الأوكرانية على صعيد أوكرانيا أو الغرب أو العالم".