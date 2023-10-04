شولتس: اتفاق الهجرة الأوروبي "منعطف تاريخي"
أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس باتفاق الهجرة الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن سياسية الهجرة.
واعتبر "شولتس" أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء في بروكسل بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد حول نص مهم من إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية يشكل "منعطفًا تاريخيًّا".
وقال "شولتس" على منصة إكس، إن دخول الاتفاق حيز التنفيذ والهادف إلى تنظيم استجابة أوروبية في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، "سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا، وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا".
وأعلن سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الأربعاء في بروكسل، التوصل لاتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، وذلك بعد تغلبهم على التحفظات الإيطالية قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في إسبانيا.