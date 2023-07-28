رئيس فاغنر يشيد بانقلاب النيجر ويعرض خدماته

وجاء في الرسالة التي نشرت مساء أمس الخميس: "ما حدث في النيجر لم يكن سوى كفاح شعب النيجر مع مستعمريه، مع المستعمرين الذين يحاولون فرض قواعد حياتهم عليه وعلى ظروفه وإبقائه في الحالة التي كانت عليها أفريقيا منذ مئات السنين".

وكانت للمتحدث نفس النبرة المميزة وطريقة تحويل الجمل للغة الروسية، مثل قائد مجموعة فاغنر، رغم أن رويترز لم تتمكن من تأكيد هويته.

وشكلت الرسالة الصوتية أحدث علامة على أن بريغوجين ورجاله لا يزالون نشطين في أفريقيا، التي لديهم فيها عقود أمنية في بعض البلدان، مثل جمهورية أفريقيا الوسطى، مع حرصهم على التوسع في القارة.