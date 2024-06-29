بعد فشله في المناظرة.. الأمريكيون يؤيدون انسحاب بايدن من سباق الرئاسة

أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية الأمريكيين يرون أنه من الأنسب استبدال الرئيس الحالي جو بايدن بمرشح آخر عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال 60 % من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب استبدال الرئيس بايدن "بالتأكيد" أو "على الأرجح" كمرشح عن الحزب الديمقراطي، بعد أدائه في مناظرة، الخميس، مع دونالد ترامب.

وشارك في استطلاع الرأي الذي أجرته شركة "مورنينغ كونسالت" ونشر على موقع "أكسيوس"، أمس الجمعة، 2068 شخصا.

ومن بين الناخبين الديمقراطيين، قال 21 % إنه لا ينبغي استبدال بايدن "بالتأكيد"، بينما قالت نسبة 20 % "ربما لا".