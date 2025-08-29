المفوضية الأوروبية: أمامنا 30 يوما للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي
logo
العالم

إطلاق سراح عشرات الجنود بعد أيام من خطفهم في كولومبيا

إطلاق سراح عشرات الجنود بعد أيام من خطفهم في كولومبيا
جنود كولمبيون يشاركون في مراسم تأبينية لزملاء قتلتهم فاركالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 5:52 ص

قال وزير الدفاع في كولومبيا بيدرو سانتشيث، الخميس، إنه تم إطلاق سراح أكثر من 30 جندياً تعرضوا للخطف على أيدي مدنيين مسلحين في منطقة أدغال جنوب شرق البلاد.

وجرى خطف الجنود، في 25 أغسطس/ آب، بعد اشتباكات بمنطقة ريفية من بلدية "إل ريتورنو"، أسفرت عن مقتل 11 مسلحاً، بينهم قائد فصيل منشق عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك".

وقال الوزير إن الجنود كانوا خُطفوا قبل فترة وجيزة من إخلاء المنطقة، بحسب "رويترز".

أخبار ذات علاقة

عناصر أمن قرب السيارة المفخخة

انفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة عسكرية في كولومبيا يوقع ضحايا (فيديو)

 

ومنطقة الغابات هي معقل لفصيل منشق عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة سابقاً، والذي رفض اتفاق سلام أُبرم العام 2016.

وتعدّ المنطقة ممراً إستراتيجياً لتهريب المخدرات، وتشتهر بزراعة "الكوكا" الكثيفة، المادة الخام المستخدمة في صنع الكوكايين.

وحوادث خطف أفراد القوات المسلحة أمر متكرر في كولومبيا بعد صراع استمر 6 عقود، وأسفر عن مقتل أكثر من 450 ألف شخص.

وأطلق الرئيس الكولومبي اليساري جوستابو بيترو إستراتيجية سلام، العام 2022، لوقف الاشتباكات. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الخطة لم تحقق نتائج تذكر حتى الآن.

أخبار ذات علاقة

قوات من شرطة الإكوادور

الإكوادور تضبط متفجرات كانت موجهة "لأعمال إرهابية" في كولومبيا

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC