أوكرانيا: نعمل مع الحلفاء لإقامة نظام دفاع جوي متكامل ومنسق

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، إن كييف "تعمل مع حلفاء دوليين لبناء نظام دفاع جوي متكامل ومنسق".

ولم يذكر ريزنيكوف تفاصيل أخرى في تغريدة غداة شن روسيا ضربات جوية في أنحاء أوكرانيا، لكنه أضاف أن "حماية السماء الأوكرانية ستكون أولوية في اجتماع مقرر مع حلفاء في ألمانيا".

وأردف الوزير في تغريدته: "نعمل مع شركائنا على إقامة نظام دفاع جوي متكامل ومنسق. نستعد لفصل الشتاء في ساحة المعركة"، وفق ما أفادت "رويترز".

وحسب "فرانس24"، فإنه "في إطار الدعم الغربي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، تسلمت أوكرانيا الاثنين الماضي أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية، انسجامًا مع مطالب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بإنشاء درع قادر على حماية البنى التحتية الحيوية التي تستهدفها موسكو.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أعلن، الاثنين، في تغريدة، أن "أنظمة الدفاع الجوي ناسامز وأسبيد وصلت إلى أوكرانيا، وهذه الأسلحة ستعزز قدرات الجيش الأوكراني إلى حد كبير وستجعل مجالنا الجوي أكثر أمانًا، سنواصل قتال الأعداء الذين يهاجموننا. شكرًا لشركائنا، النرويج وإسبانيا والولايات المتحدة".

وأرسلت ألمانيا أول نظام دفاع جوي ألماني من طراز "ايريس-تي" إلى كييف، وقدمت باريس أيضًا صواريخ أرض- جو قصيرة المدى من طراز "كروتيل"، وأعلنت المملكة المتحدة إرسالها صواريخ من طراز "أمرام".

إلى ذلك، يأمل الغربيون في تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي طارئ باستخدام معدات بعضها حديث جدًا وبعضها أقدم، لحماية الأهداف الأوكرانية الأساسية الاستراتيجية من القصف الروسي.