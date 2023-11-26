إسرائيل.. تزايد دعم التيارات الدينية لخدمة المجندات الإسرائيليات بالجيش
تزايد اهتمام الشارع الإسرائيلي بملف خدمة الفتيات ضمن وحدات قتالية في الجيش، في أعقاب السابع من الشهر الماضي.
وبحسب صحيفة "زمان يسرائيل"، يأتي ذلك وسط تحوُّل يبدو أنه غير مسبوق، في نظرة القطاعات الدينية بشكل إيجابي لدمج الفتيات في الوحدات ذاتها التي يخدم فيها الذكور.
وعُدَّت قضية دمج المجندات في وحدات قتالية إسرائيلية، ولا سيما في قوات المشاة والمدرعات، معضلة كبيرة خلال السنوات والعقود الماضية، وسط تساؤلات بشأن مدى إباحة الشريعة اليهودية لخدمة مجندة داخل دبابة، يقبع داخلها طاقم من الذكور، على سبيل المثال.
وأدَّت أحداث السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى) إلى تحول أيديولوجي، يبدو أنه عميق نسبيًّا، في ظل احتشاد الإسرائيليين وراء هدف قوات الاحتلال لتدمير حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين، في تطور نوعي لم تشهده إسرائيل منذ عقود على صعيد الاتفاق على هدف واحد، يُذكِّر بظهور تيار أكثر تديُّنًا في إسرائيل عقب حرب حزيران/ يونيو 1967.
ووفق الصحيفة، كانت الأجواء العامة السائدة في المجتمع المتدين فور وقوع أحداث السابع من الشهر الماضي تميل إلى رفض خدمة الفتيات في الوحدات القتالية، وضربت مثلًا بمنظمة "اختيارنا هو العائلة" الدينية التي تعادي الفكر الليبرالي، والتي كانت نشرت تغريدة عبر موقع "X" جاء فيها: "من الواضح أن خدمة الفتيات في الوحدات القتالية ضربت التماسك والكفاءة القتالية وأضرت بالفتيات أنفسهن".
ونشر "معهد الحرية والمسؤولية" البحثي الإسرائيلي، أحد المعاهد التابعة لجامعة رايخمان (جامعة خاصة مقرها مدينة هِرتزيليا) نتائج استطلاع للرأي تُظهر اعتراف المجتمع اليهودي بأهمية خدمة المجندات في الوحدات القتالية بالجيش، وفق ما أوردته الصحيفة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
البُعد السياسي
وحسب النتائج أيَّد 69% من إجمالي عينة الاستطلاع خدمة الفتيات في الوحدات القتالية بالجيش، مقابل 16% وقفوا على الحياد، بينما عارضها 15%، ما يعني زيادة قدرها 3% في نسبة التأييد، وتراجع قدره 5% في نسبة المعارضة، مقارنة بآخر استطلاع أجراه المعهد ذاته في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وبتحليل النتائج من النواحي الكيفية، أظهر المسح أن 85% من ناخبي أحزاب المعارضة (يهود فقط) يدعمون اليوم خدمة الفتيات في وحدات قتالية، في مقابل 13% على الحياد، و3% يعارضون هذا الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تأييد خدمة الفتيات بالجيش كانت أكبر في استطلاع 2022، بواقع 4% بين ناخبي المعارضة.
ولكن فيما يتعلق بناخبي الأحزاب الائتلافية (يهود فقط) أيَّد 52% خدمة الفتيات بالجيش في وحدات قتالية، ووقف 21% على الحياد، بينما عارضها 28%.
ويعني ذلك مقارنة باستطلاع عام 2022، زيادة قدرها 9% في نسبة تأييد خدمة الفتيات في الوحدات القتالية بين مصوتي اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الحريدية، لأنها هي التي تشكل الائتلاف الحالي بزعامة "الليكود".
البُعد الديني
وبتحليل النتائج وفق الوازع الديني، وجد فريق الاستطلاع أن نسبة تأييد العلمانيين (لا يلتزمون بأداء الشعائر الدينية اليهودية إطلاقًا) لخدمة الفتيات في الوحدات القتالية بلغ 89%، مقابل معارضة 2% فقط، ووقف 9% على الحياد، ما يعني زيادة نسبة التأييد بواقع 4% مقارنة باستطلاع العام الماضي.
وفي الأوساط التقليدية (يلتزمون ببعض الشعائر ويتجاهلون بعضها ويمكن تمييزهم عبر "الكيباه" أو القلنسوة اليهودية التي يرتدونها)، فقد طرأت زيادة بنحو 5% في نسبة تأييد دمج الفتيات بالخدمة في وحدات قتالية، إذ أيدها 73% مقارنة بنسبة 68% العام الماضي، ووقف 20% على الحياد، وعارضها 7%.
وحدث تحوُّل لافت في الأوسط التي تصف نفسها بأنها متدينة (تتمسك بكامل الشريعة)؛ إذ أيَّد 36% منهم خدمة الفتيات بوحدات قتالية، مقابل 34% في آخر استطلاع، ووقف 28% على الحياد، وعارض الخطوة 36%، ما يعني تراجعاً في نسبة المعارضين التي كانت في استطلاع كانون الأول/ ديسمبر الماضي 45%.
وفي الأوساط الحريدية (أصولية تتمسك بالشريعة بحذافيرها وتعادي كل ما هو دونها من أفكار وتوجهات ومنها الصهيونية)، فقد أيَّد خدمة الفتيات 12%، وهي زيادة كبيرة لو وُضع بالاعتبار أن نسبة التأييد كانت العام الماضي 4% فقط.
تجدر الإشارة إلى أن قضية إلحاق الحريديات بالخدمة العسكرية لطالما شكَّلت أزمة كبيرة، وصلت إلى درجة الصدام بين الجيش وقاطني الأحياء الحريدية بالقدس (حي مائة شعاريم) وتل أبيب (مدينة بني باراك)، حين كان الجيش يتجه لتوقيف إحدى المتهربات ليجد عشرات أو مئات الحريديم (ذوي الملابس التقليدية السوداء) يصطدمون معه وينعتونه بـ "الصهيوني والنازي"، وهو السُباب التقليدي الذي يستخدمونه ضد الجيش.
ووفق الاستطلاع وقف 21% من الأصوليين اليهود على الحياد، وعارض دمج الفتيات في الوحدات القتالية 67%، وهي نسبة ملفتة أيضًا، لأن آخر استطلاع كان أظهر أن معارضي هذا التوجه من الحريديم يبلغون 89%، ويبلغ الفارق هنا 22% إمّا أنهم أصبحوا مع الدمج وإمّا وقفوا على الحياد.