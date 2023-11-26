إسرائيل.. تزايد دعم التيارات الدينية لخدمة المجندات الإسرائيليات بالجيش

تزايد اهتمام الشارع الإسرائيلي بملف خدمة الفتيات ضمن وحدات قتالية في الجيش، في أعقاب السابع من الشهر الماضي.

وبحسب صحيفة "زمان يسرائيل"، يأتي ذلك وسط تحوُّل يبدو أنه غير مسبوق، في نظرة القطاعات الدينية بشكل إيجابي لدمج الفتيات في الوحدات ذاتها التي يخدم فيها الذكور.

وعُدَّت قضية دمج المجندات في وحدات قتالية إسرائيلية، ولا سيما في قوات المشاة والمدرعات، معضلة كبيرة خلال السنوات والعقود الماضية، وسط تساؤلات بشأن مدى إباحة الشريعة اليهودية لخدمة مجندة داخل دبابة، يقبع داخلها طاقم من الذكور، على سبيل المثال.

وأدَّت أحداث السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى) إلى تحول أيديولوجي، يبدو أنه عميق نسبيًّا، في ظل احتشاد الإسرائيليين وراء هدف قوات الاحتلال لتدمير حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين، في تطور نوعي لم تشهده إسرائيل منذ عقود على صعيد الاتفاق على هدف واحد، يُذكِّر بظهور تيار أكثر تديُّنًا في إسرائيل عقب حرب حزيران/ يونيو 1967.

ووفق الصحيفة، كانت الأجواء العامة السائدة في المجتمع المتدين فور وقوع أحداث السابع من الشهر الماضي تميل إلى رفض خدمة الفتيات في الوحدات القتالية، وضربت مثلًا بمنظمة "اختيارنا هو العائلة" الدينية التي تعادي الفكر الليبرالي، والتي كانت نشرت تغريدة عبر موقع "X" جاء فيها: "من الواضح أن خدمة الفتيات في الوحدات القتالية ضربت التماسك والكفاءة القتالية وأضرت بالفتيات أنفسهن".

ونشر "معهد الحرية والمسؤولية" البحثي الإسرائيلي، أحد المعاهد التابعة لجامعة رايخمان (جامعة خاصة مقرها مدينة هِرتزيليا) نتائج استطلاع للرأي تُظهر اعتراف المجتمع اليهودي بأهمية خدمة المجندات في الوحدات القتالية بالجيش، وفق ما أوردته الصحيفة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.