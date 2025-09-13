logo
العالم

3 قتلى بضربة على سومي وزيلينسكي يعلن إحباط الهجوم الروسي (فيديو)

أحد المواقع التي تعرضت للضربات الروسية في سومي
إرم نيوز
ذكر مسؤول محلي أن 3 أشخاص قتلوا بهجوم روسي، الجمعة، في منطقة "سومي" شمالي أوكرانيا، لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال إن محاولات موسكو للتقدم في المنطقة فشلت مع خسائر فادحة.

وتشن القوات الروسية هجوماً شرساً ومطولاً على جبهة طولها 1000 كيلومتر في شرق أوكرانيا، لكنها حاولت خلال الشهور القليلة الماضية كسب موطئ قدم في مناطق مثل سومي، وهي منطقة حدودية مجاورة لمنطقة كورسك الروسية.

واستولت القوات الروسية على سلسلة من القرى القريبة من الحدود وقصفت بلدات كبيرة، منها مدينة "سومي"، على نحو متكرر.

وقال أوليه هريهوروف، حاكم سومي، إن هجوما بطائرات مسيّرة وصواريخ في الساعة 06:00 صباحاً (03:00 بتوقيت غرينتش) أسفر عن مقتل 3 من السكان في "سومي" أو بالقرب منها وإصابة 5 آخرين.

لكنّ زيلينسكي قال نقلاً عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال أولكسندر سيرسكي، "أحبطت قواتنا" العملية الروسية في المنطقة.

وكتب على تطبيق تليغرام: "يستمر القتال في المناطق الحدودية في سومي، لكن التجمع الروسي في اتجاه سومي فقد قدراته الهجومية نتيجة للخسائر التي تكبدها".

وأعلن زيلينسكي تحقيق نجاحات في عمليات أخرى في سومي في الأسابيع القليلة الماضية. وقال إن القوات الأوكرانية تتصدى بفاعلية للقوات الروسية في دونيتسك وزابوريجيا، وهما المنطقتان الرئيسيتان على خط الجبهة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قرية جديدة هي قرية تيرنوف في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا.

وكان هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تعلن فيه روسيا استيلاءها على قرية في تلك المنطقة، لتضاف إلى قائمة من عدة مواقع مماثلة في الأسابيع القليلة الماضية. وأكدت أوكرانيا في تصريحات علنية على جهودها لمنع الروس من تحقيق أي تقدم هناك.

