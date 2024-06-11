خبراء روس: رفع الحظر عن كتيبة "آزوف" مخاطرة تهدد أوروبا‎

ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن وزارة الخارجية أن الإدارة الأمريكية رفعت الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كتيبة آزوف القومية الأوكرانية، التي تعتبرها موسكو منظمة إرهابية وتتبع نهجا "نازيا".

وشاركت هذه "الكتيبة" بالكثير من المعارك ضد الجيش الروسي والقوات الموالية لها في إقليم دونباس.

وتعليقا على القرار الأمريكي اعتبر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن التغيير المفاجئ في موقف الولايات المتحدة من تسليح الكتيبة القومية الأوكرانية "آزوف" يشير إلى أن واشنطن لا توفر أي جهد لمحاولة هزيمة روسيا.

فرصة شبه معدومة

وتحدث خبراء روس حاورهم "إرم نيوز"، عن أن "أمريكا تعطي الشرعية لميليشيات نازية سيهدد توسعها وتقويتها كل أوروبا وحتى الولايات المتحدة".

واستبعد هؤلاء أن "يكون للقرار الأمريكي أي تأثير عسكري على الأرض لأن هذه الكتيبة تتلقى سلاحها من الجيش الأوكراني مباشرة، والذي لم يستطع أن يحقق إنجازات عسكرية رغم امتلاكه السلاح الغربي".

وأشاروا إلى أن واشنطن لا تفوت فرصة في سبيل هزيمة روسيا، حتى لو كانت هذه الفرصة شبه معدومة.

يقول الباحث في الشأن العسكري فلاديمير مارشينكو في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن "القرار الأمريكي جاء مفاجئا ودليلا على أن واشنطن فقدت بعد النظر؛ لأن ما أقدمت عليه محفوف بالمخاطر على أوروبا كلها والولايات المتحدة كلها، فتسليح أحفاد هتلر أمر خطير".

خسارة الأوراق

وفقا لمارشينكو فإن "من الصحيح أن هذه الكتيبة أصبحت بشكل ظاهري كتيبة تابعة للجيش الأوكراني لكن لها استقلاليتها ولها أهداف واضحة تريد أن تطبقها، وعندما قالت روسيا إنها تحارب نازيين جددا في أوكرانيا كانت تقصد هؤلاء بالضبط؛ فوجودهم خطر كبير على أوروبا وضبطهم مهمة صعبة".

ويتساءل مارشينكو: "ماذا لو خرجت هذه الميليشيات عن سلطة الجيش وقررت توسيع تواجدها خارج أوكرانيا وهي مسلحة بسلاح حديث، من يوقفها.. هل يريدون خلق داعش جديد في قلب أوروبا، هل تريد واشنطن أن تعيش أوروبا معاناتها مع النازية من جديد؟ هذه أسئلة موجهة لقادة أوروبا أيضا ويجب أن يجدوا الإجابات ليعطوها لشعوبهم".

وخلص القول إلى أنه "من اليوم ستكون كل الإمكانات التي توفرها الولايات المتحدة من صواريخ وأسلحة تحت تصرف هذه الميليشيا، والتي يمكن أن تستخدمها خارج أوكرانيا في حال انتهت الحرب هناك، وبالطبع هذا حصل مع الكثير من الحالات في عديد من الدول كما جرى مثلا في أفغانستان أو سوريا أو دول كثيرة أخرى".