مسؤولون أوكرانيون يحذّرون من "غارات الجحيم"

حذّر مسؤولون أوكرانيون مساء السبت، من غارات روسية وشيكة ستغطي ثلثي البلاد، بما يشمل مناطق الشرق وكييف، وجنوبا حتى خيرسون وشبه جزيرة القرم.

أتى ذلك في وقت شنت فيه روسيا غارات عنيفة على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، كما سمع إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف.

وأكد المسؤولون الأوكرانيون بحسب وسائل إعلام محلية، أن روسيا بدأت تنفيذ غاراتها باستخدام قاذفات تي يو 22 وتي يو 95 الاستراتيجية.