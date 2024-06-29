اعتراف نادر.. خامنئي يقر بوجود مقاتلين إيرانيين في عدة دول عربية من بينها لبنان

أقر المرشد الإيراني علي خامنئي، في تصريح غير مسبوق، بوجود مقاتلين إيرانيين في عدة دول عربية، من بينها لبنان.

وطالب خامنئي، السبت، المسؤولين بالانتباه إلى "الأخطار الخارجية" بدلاً من الخلافات على القضايا الداخلية، مشيراً إلى وجود مقاتلين إيرانيين في بلدان عدة، من بينها لبنان.

وقال خلال لقاء مع مجموعة من المشاركين بما يسمى "المؤتمر العالمي لشهداء دفاع جبهة المقاومة"، إنه "إذا نظرتم إلى معظم تصريحات مؤسس النظام الراحل (روح الله الخميني)، هناك إشارات إلى مخاطر واحتمالات خارجية تهدد البلاد".

وأضاف أن "الموقف العالمي والموقف الإقليمي والموقف الشامل، وعدم الإهمال وعدم الانشغال وعدم اللهو بالقضايا الداخلية؛ أمور كانت موجودة في بداية الثورة".

وتابع خامنئي: "من مظاهر جبهة المقاومة الكبرى والمهمة مسألة وجود مقاتلينا في الدول التي خطط العدو لها، وفي المقام الأول وجود مقاتلينا في العراق وسوريا وإلى حد ما في لبنان".