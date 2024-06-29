اعتراف نادر.. خامنئي يقر بوجود مقاتلين إيرانيين في عدة دول عربية من بينها لبنان
أقر المرشد الإيراني علي خامنئي، في تصريح غير مسبوق، بوجود مقاتلين إيرانيين في عدة دول عربية، من بينها لبنان.
وطالب خامنئي، السبت، المسؤولين بالانتباه إلى "الأخطار الخارجية" بدلاً من الخلافات على القضايا الداخلية، مشيراً إلى وجود مقاتلين إيرانيين في بلدان عدة، من بينها لبنان.
وقال خلال لقاء مع مجموعة من المشاركين بما يسمى "المؤتمر العالمي لشهداء دفاع جبهة المقاومة"، إنه "إذا نظرتم إلى معظم تصريحات مؤسس النظام الراحل (روح الله الخميني)، هناك إشارات إلى مخاطر واحتمالات خارجية تهدد البلاد".
وأضاف أن "الموقف العالمي والموقف الإقليمي والموقف الشامل، وعدم الإهمال وعدم الانشغال وعدم اللهو بالقضايا الداخلية؛ أمور كانت موجودة في بداية الثورة".
وتابع خامنئي: "من مظاهر جبهة المقاومة الكبرى والمهمة مسألة وجود مقاتلينا في الدول التي خطط العدو لها، وفي المقام الأول وجود مقاتلينا في العراق وسوريا وإلى حد ما في لبنان".
مقاتلو داعش تعالجهم إسرائيل
وأشار خامنئي إلى ظهور تنظيم "داعش"، وقال إن "الولايات المتحدة شكلت جماعة باسم الإسلام بدوافع دينية، وكان مقاتلو داعش يقولون الله أكبر في ساحة المعركة، وكان جرحاهم يدخلون المستشفيات في إسرائيل".
من جانبه، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن "الولايات المتحدة أنفقت 10 تريليونات دولار على العراق وسوريا لإجبار المسلمين على الاستسلام، وفرضت عقوبات على إيران لإجبارها على الاستسلام، لكنها فشلت".
وفي وقت سابق، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إنه إذا شرعت إسرائيل في "عدوان عسكري شامل" على لبنان "فستندلع حرب إبادة".
وأضافت البعثة الإيرانية، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه في مثل هذه الحالة فإن "كل الخيارات، بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة، ستكون مطروحة على الطاولة".
وأضافت: "كل الخيارات ستكون مطروحة في حال حدث ذلك، بما فيها مشاركة جميع جبهات محور المقاومة".
وتقود إيران ما يسمى "محور المقاومة"، الذي يضم جماعات وميليشيات مسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.