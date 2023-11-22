بوتين: تقديم المساعدات لغزة مهمة إنسانية نبيلة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة مساندة ومساعدة أهالي غزة، جرّاء الأحداث التي يشهدها القطاع، مبينا بأن مساعدة الأهالي ينطوي تحت مفهوم "الواجب المقدس".
وقال "بوتين" في كلمة له خلال اجتماع الحكومة الروسية، إن مساعدة أهالي غزة "مهمة إنسانية ونبيلة، ومهمة للغاية"، مضيفًا "نحن بحاجة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأحداث الجارية.. نحن نرى ما يحدث هناك، ولذلك من واجبنا المقدس أن نساعد وخاصة مواطنينا".
وطلب بوتين من وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، تقديم تقرير عن المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إجلاء المواطنين الروس هناك.
بدوره أوضح، "كورينكوف" بأن وزارة الطوارئ الروسية تقوم بتوصيل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات الإجلاء، لافتًا إلى أنها قامت بتسيير 10 رحلات جوية، وتسلم 245 طنًا من المواد الغذائية عبر مطار العريش.
وكشف الوزير الروسي عن أن "مساعدات إنسانية أخرى قوامها 28 طنًّا، ستغادر إلى مصر يوم الخميس"، وذلك بهدف تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.