بوتين: تقديم المساعدات لغزة مهمة إنسانية نبيلة

وطلب بوتين من وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، تقديم تقرير عن المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إجلاء المواطنين الروس هناك.

بدوره أوضح، "كورينكوف" بأن وزارة الطوارئ الروسية تقوم بتوصيل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات الإجلاء، لافتًا إلى أنها قامت بتسيير 10 رحلات جوية، وتسلم 245 طنًا من المواد الغذائية عبر مطار العريش.

وكشف الوزير الروسي عن أن "مساعدات إنسانية أخرى قوامها 28 طنًّا، ستغادر إلى مصر يوم الخميس"، وذلك بهدف تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.