إعلام إيراني ينشر صورة جثة منفذ هجوم كرمان

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من قبل السلطات الإيرانية ليوضح طبيعة الهجوم الذي أوقع قرابة 100 قتيل فضلًا عن 284 جريحًا.

وقال رئيس جامعة كرمان للعلوم الطبية مهدي أحمدي نجاد لوكالة تسنيم للأنباء، إن "28 شخصًا أصيبوا في الحادث الإرهابي في كرمان تقل أعمارهم عن 15 عامًا".

ووصف نجاد أن "بعض الجرحى حالتهم خطيرة بسبب إصابة رؤوسهم بشظايا".

وذكرت تقارير أن زينب، ابنة قاسم سليماني، التقت ببعض الجرحى، وقالت للصحفيين في المستشفى: "على الأعداء أن يعلموا أن هذه الشهادات تحفز شعبنا، وهذه الدماء تغلي أكثر وشعبنا يخرج أكثر قوة وصلابة".

وفيما يتعلق بتضارب الإحصائيات حول حصيلة قتلى الانفجار، أوضح رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميادفار، أن الخطأ يعود إلى عدم القدرة على تحديد الجثث التي تقطعت أشلاء.