إعلام إيراني ينشر صورة جثة منفذ هجوم كرمان
نشرت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، صورة قالت إنها تعود لجثة منفذ الهجوم الذي وقع أمس على زوار كانوا يقصدون قبر الجنرال قاسم سليماني في محافظة كرمان.
ونشرت منصة "بسيج ميديا" التابعة للحرس الثوري، صورة لجثة متفحمة قالت إنها تعود لمنفذ الهجوم في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.
ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من قبل السلطات الإيرانية ليوضح طبيعة الهجوم الذي أوقع قرابة 100 قتيل فضلًا عن 284 جريحًا.
وقال رئيس جامعة كرمان للعلوم الطبية مهدي أحمدي نجاد لوكالة تسنيم للأنباء، إن "28 شخصًا أصيبوا في الحادث الإرهابي في كرمان تقل أعمارهم عن 15 عامًا".
ووصف نجاد أن "بعض الجرحى حالتهم خطيرة بسبب إصابة رؤوسهم بشظايا".
وذكرت تقارير أن زينب، ابنة قاسم سليماني، التقت ببعض الجرحى، وقالت للصحفيين في المستشفى: "على الأعداء أن يعلموا أن هذه الشهادات تحفز شعبنا، وهذه الدماء تغلي أكثر وشعبنا يخرج أكثر قوة وصلابة".
وفيما يتعلق بتضارب الإحصائيات حول حصيلة قتلى الانفجار، أوضح رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميادفار، أن الخطأ يعود إلى عدم القدرة على تحديد الجثث التي تقطعت أشلاء.
وبينما كان الرقم الرسمي أمس يصل إلى 103 أشخاص، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اليوم إن الطب الشرعي أكد وفاة 84 شخصًا حتى الآن.
كما أعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية أن آخر حصيلة لقتلى انفجارات الأمس في كرمان بلغت 84 شخصًا.
كانت مدينة كرمان، شهدت انفجار قنبلتين خلال إحياء الذكرى الرابعة لمقتل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، في غارة أمريكية في بغداد.