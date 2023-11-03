كاتبة أمريكية: إسرائيل تحتاج قائدا جديدا

أكدت كاتبة أمريكية، أمس الخميس، أن إسرائيل تحتاج قائدا جديدا، بعد أن أثبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "ليس أهلا لحماية بلاده وتوحيدها".

وقالت الكاتبة بيجي نونان، في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الأحداث في قطاع غزة كشفت عن انقسامات من ضمنها الانقسام بين الأجيال في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم إسرائيل، على نحو أصبح يثير القلق بطرق فريدة.

وأضافت نونان أن إسرائيل "إذا استمرت في عمليتها العسكرية بقطاع غزة، فعليها أن تواجه حقيقة مفادها أن بنيامين نتنياهو هو القائد الخطأ في هذه اللحظة الحاسمة، وأن الثقة فيه منعدمة".

وأشارت إلى أن نتنياهو "استنزف الشعب العام الماضي عندما فرض نزاعا مدمرا حول السلطة القضائية، الأمر الذي قوض الوحدة الداخلية، وشوه صورة إسرائيل في الخارج، كما أنه تجاهل بشدة حقوق الشعب الفلسطيني".

وأوضحت الكاتبة: "مهما كانت قرارات الحرب التي سيتخذها نتنياهو، فسيتم تفسيرها على أنها محاولة لإنقاذ سمعته.. لقد سمح لمستوطني الضفة الغربية بالتوسع والهيمنة، وقد يتسببون بفتح جبهة جديدة".

ولفتت الكاتبة إلى أن "تهم الفساد التي تلاحق نتنياهو تجعله جديرا بعدم الثقة به (..) لم يتحمل مسؤوليته عن هجوم حماس، واتهم بدلا من ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ثم اعترف بالخطأ وتراجع".

واختتمت نونان قائلة: "الولايات المتحدة وبدعمها إسرائيل فإنها مرتبطة بهذا الرجل، الذي فقد مصداقيته (..) من الخطأ لإسرائيل ولبرلمانها السماح لنتنياهو بالاستمرار في حكمه".