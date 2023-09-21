كاتب: على الأمريكيين أن لا يطالبوا زيلينسكي بالتنازل
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقال رأي للكاتب الصحفي جيم جيراغتي، كبير المراسلين السياسيين في مجلة "ناشيونال ريفيو" اعتبر فيه أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن يقبل بأي تسوية لا تتضمن خروج القوات الروسية من بلاده.
وأشار المقال إلى أن على المسؤولين الأمريكيين أن يعوا أنه لا يمكن إقناع زيلينسكي، الذي يزور واشنطن هذا الأسبوع للمرة الثانية منذ بدء الحرب الروسية، بقبول أي شيء أقل من طرد القوات الروسية من بلاده.
ولفت إلى أن الشعب الأوكراني على الرغم من أعمال النهب التي تعرض لها على مدى الأشهر التسعة عشر الماضية، ما زال مصراً ومصمما على طرد الغزاة.
وأضاف أن التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض أو وقف إطلاق النار في أوكرانيا أمر لا يمكن تصوره ببساطة، مشيرا إلى أنه زار أوكرانيا وشعر بمدى صلابة المواطنين وشعورهم بالعزيمة التي لا تقهر رغم ما يعانونه من هذه الحرب.
واعتبر الكاتب أن "تصميم وعزيمة الأوكرانيين التي لا تعرف الكلل، وربما غير العقلانية في مواجهة الخسائر الفادحة والاحتمالات الطويلة للحرب يجب أن يأخذها صناع السياسة الأمريكيون بعين الاعتبار".
وأوضح أن فكرة أن تقوم الولايات المتحدة بإنهاء الصراع عن طريق قطع المساعدات عن أوكرانيا أو التفاوض على سلام دائم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما يروج لذلك رجل الأعمال الشاب والمرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي فكرة كانت غير متوقعة بالنسبة له قبل زيارته لأوكرانيا لكنها تبدو الآن "فكرة سخيفة".
ونوه الكاتب إلى أن مثل هذه الأفكار تتجاهل مسألة ما إذا كان الأوكرانيون سيقبلون بأي صفقة أمريكية مع بوتين، ناهيك عن أن من يستمع لأحاديث المواطنين الأوكرانيين يدرك أن مستقبل أوكرانيا يجب أن يحدده الأوكرانيون.
وأشار إلى أن الأوكرانيين "دفعوا ثمناً باهظاً للغاية جراء الحرب لدرجة أنهم لم يقبلوا ببعض التنازلات التي قدمها لهم الغرباء للحصول على نصف رغيف".
واعتبر الكاتب أنه "في حال عكس زيلينسكي مساره فجأة وأعلن استعداده للتفاوض مع بوتين، فإنه سيواجه، على الأقل، تحديًا داخليًا شديدًا لمواصلة القتال ومن الممكن أن يقرر الشعب الأوكراني أنه يريد شخصًا آخر ليقوده".
وأكد أن الأوكرانيين سيقاتلون الروس ولو "بالعصي والحجارة" من أجل الحفاظ على استقلال أوكرانيا وتحرير أراضيها المحتلة.
واعتبر الكاتب أن الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا ليس سوى مجرد "تقديم أسلحة معظمها أكلها الغبار في مخازن الأسلحة مع بعض الاستثناءات"، مضيفاً أن "الحفاظ على مخزون أمريكي كبير من أسلحة معينة أمر ضروري للمساعدة في ردع أي هجوم صيني على تايوان".
وأشار إلى أن الأوكرانيين يحققون انتصارات باستخدام أسلحة أمريكية قديمة عفا عليها الزمن، فماذا كانوا سيفعلون لو حصلوا على معدات تقنية حديثة ومتطورة من الأمريكيين.
وتحدث الكاتب عن المشاكل التي تواجهها أوكرانيا في الداخل بما في ذلك ملفات الفساد -كما تشي بها الإقالات في وزارة الدفاع - والصراع في زمن الحرب ما بين الحفاظ على الوحدة الوطنية والحفاظ على مكانتها كدولة ديمقراطية تعددية.
وأشار إلى أنه تم تعليق إجراء الانتخابات في أوكرانيا خلال إعلان الأحكام العرفية المعمول بها حاليا في البلاد وبأنه بات من المستحيل إجراء انتخابات جدية في ظل احتلال القوات الروسية لنحو خمس البلاد.
وختم الكاتب بالقول إن محاولة إجبار الأوكرانيين على التنازل عن الأرض التي ماتوا من أجل الدفاع عنها ويموتون من أجل استعادتها، ستكون وصمة عار.
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية