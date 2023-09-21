كاتب: على الأمريكيين أن لا يطالبوا زيلينسكي بالتنازل

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقال رأي للكاتب الصحفي جيم جيراغتي، كبير المراسلين السياسيين في مجلة "ناشيونال ريفيو" اعتبر فيه أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن يقبل بأي تسوية لا تتضمن خروج القوات الروسية من بلاده.

وأشار المقال إلى أن على المسؤولين الأمريكيين أن يعوا أنه لا يمكن إقناع زيلينسكي، الذي يزور واشنطن هذا الأسبوع للمرة الثانية منذ بدء الحرب الروسية، بقبول أي شيء أقل من طرد القوات الروسية من بلاده.

ولفت إلى أن الشعب الأوكراني على الرغم من أعمال النهب التي تعرض لها على مدى الأشهر التسعة عشر الماضية، ما زال مصراً ومصمما على طرد الغزاة.

وأضاف أن التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض أو وقف إطلاق النار في أوكرانيا أمر لا يمكن تصوره ببساطة، مشيرا إلى أنه زار أوكرانيا وشعر بمدى صلابة المواطنين وشعورهم بالعزيمة التي لا تقهر رغم ما يعانونه من هذه الحرب.

واعتبر الكاتب أن "تصميم وعزيمة الأوكرانيين التي لا تعرف الكلل، وربما غير العقلانية في مواجهة الخسائر الفادحة والاحتمالات الطويلة للحرب يجب أن يأخذها صناع السياسة الأمريكيون بعين الاعتبار".

وأوضح أن فكرة أن تقوم الولايات المتحدة بإنهاء الصراع عن طريق قطع المساعدات عن أوكرانيا أو التفاوض على سلام دائم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما يروج لذلك رجل الأعمال الشاب والمرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي فكرة كانت غير متوقعة بالنسبة له قبل زيارته لأوكرانيا لكنها تبدو الآن "فكرة سخيفة".

ونوه الكاتب إلى أن مثل هذه الأفكار تتجاهل مسألة ما إذا كان الأوكرانيون سيقبلون بأي صفقة أمريكية مع بوتين، ناهيك عن أن من يستمع لأحاديث المواطنين الأوكرانيين يدرك أن مستقبل أوكرانيا يجب أن يحدده الأوكرانيون.