الهند تندد "بالتلويح بالحرب" بعد تصريحات باكستانية بشأن السلاح النووي

اتهمت الهند جارتها باكستان، اليوم الاثنين، "بالتلويح بالحرب" و"عدم المسؤولية"، بعد ورود تقارير إعلامية عن تعليقات أدلى بها قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، بشأن التهديدات النووية في جنوب آسيا لدى زيارته الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام هندية، نقلا عن مصادر، أن منير قال: "نحن دولة نووية. إذا شعرنا أننا سنسقط.. فسنأخذ نصف العالم معنا".

ولم يرد الجيش ووزارة الخارجية الباكستانية بعد على طلب للتعليق على تصريحات منير. ولم يشمل مقتطف من خطابه، نشره مسؤولون أمنيون باكستانيون، تعليقات "الدولة النووية".

وأفادت التقارير بأن منير أدلى بهذه التعليقات خلال حفل عشاء رسمي أقامه رجل أعمال من أصل باكستاني في فلوريدا، يوم السبت، إذ تحدث أمام حشد يتألف من أكثر من 100 شخص.

والهند وباكستان مسلحتان نوويًا، وخاضتا أعنف معاركهما منذ عقود في مايو/ أيار الماضي، التي اندلعت بسبب هجوم على سياح في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وقُتل فيه 26 مدنيًا.

وقال راندهير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: "التهديدات النووية هي تجارة باكستان، يمكن للمجتمع الدولي أن يتوصل إلى استنتاجاته الخاصة بشأن عدم المسؤولية التي تنطوي عليها مثل هذه التعليقات" وفق تعبيره.

كما عبّر عن أسفه أن هذه التعليقات صدرت لدى وجوده في دولة ثالثة صديقة.

وكان منير في زيارة إلى الولايات المتحدة لحضور حفل تأبين الجنرال مايكل كوريلا، القائد الخامس عشر للقيادة المركزية الأمريكية.