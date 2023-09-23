في ظروف غامضة.. تحطم طائرة عسكرية أثناء هبوطها شمال مالي

تحطمت طائرة عسكرية، صباح اليوم السبت، أثناء هبوطها في مدينة غاو في شمال مالي، حسبما أفاد مصدر في المطار وآخر في بعثة الأمم المتحدة، بدون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال مصدر في المطار "الأسباب غير معروفة بعد"، ولم تصدر أي حصيلة، ولم تتمكن وكالة "فرانس برس" من تحديد هويات مستخدمي الطائرة على الفور.

وأكد متحدث باسم الجيش الألماني، الذي ما زال موجوداً في غاو في إطار بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) لـ"فرانس برس"، وقوع الحادث صباحاً.

وأضاف: "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا حاليا، تجاوزت الطائرة مدرج الهبوط"، موضحاً أنّ الطائرة ليست تابعة للجيش الألماني.