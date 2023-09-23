في ظروف غامضة.. تحطم طائرة عسكرية أثناء هبوطها شمال مالي
تحطمت طائرة عسكرية، صباح اليوم السبت، أثناء هبوطها في مدينة غاو في شمال مالي، حسبما أفاد مصدر في المطار وآخر في بعثة الأمم المتحدة، بدون تقديم تفاصيل إضافية.
وقال مصدر في المطار "الأسباب غير معروفة بعد"، ولم تصدر أي حصيلة، ولم تتمكن وكالة "فرانس برس" من تحديد هويات مستخدمي الطائرة على الفور.
وأكد متحدث باسم الجيش الألماني، الذي ما زال موجوداً في غاو في إطار بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) لـ"فرانس برس"، وقوع الحادث صباحاً.
وأضاف: "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا حاليا، تجاوزت الطائرة مدرج الهبوط"، موضحاً أنّ الطائرة ليست تابعة للجيش الألماني.
وأفاد بأن "الطائرة من طراز (أي-ال-76/ (IL-76) روسية الصنع، ولا يستخدمها الروس فحسب، بل تستخدمها أيضًا القوات المالية وغيرها".
ويستخدم الجيش المالي وشركاؤه الروس ومينوسما مطار غاو العسكري.
ودفع العسكريون الماليون القوة الفرنسية لمكافحة المسلحين المتمردين إلى المغادرة في 2022 وبعثة الأمم المتحدة في 2023 وتقاربوا عسكريا وسياسيا من روسيا وجعلوا من بسط السيادة شعارهم الرئيسي.
ووقع هذا الحادث في سياق من تصاعد التوتر بين مختلف الجهات المسلحة في المنطقة والجيش المالي.
وتشهد منطقتا تمبكتو وغاو منذُ شهر آب/أغسطس الماضي، سلسلة من الهجمات ضد مواقع للجيش ومدنيين، ويدور نزاع بين الجيش والجماعات المسلحة للسيطرة على المنطقة مع انسحاب مينوسما.