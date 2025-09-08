انتصار جديد لترامب.. المحكمة العليا تلغي قرارًا يقيّد الحملات ضد الهجرة

رفعت المحكمة العليا الأمريكية القيود المفروضة على العملاء الاتحاديين الأمريكيين، بشأن عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية في لوس أنجلوس.

ويعد هذا أحدث انتصار لإدارة الرئيس دونالد ترامب في المحكمة العليا.

وألغى القضاة أمراً تقييديًا من قاضٍ وجد أن "الدوريات المتنقلة" كانت تقوم باعتقالات عشوائية في لوس أنجلوس.

وكان الأمر قد حظر على العملاء توقيف الأشخاص بناءً فقط على عرقهم أو لغتهم أو وظيفتهم أو موقعهم.

ودفعت إدارة ترامب الجمهورية بأن الأمر قيّد عملاء بشكل خاطئ أثناء تنفيذ حملتها الواسعة ضد الهجرة غير القانونية.

وكانت قاضية المحكمة الجزئية مامي إي. فريمبونغ في لوس أنجلوس قد وجدت "تلاً من الأدلة" على أن تكتيكات الإنفاذ كانت تنتهك الدستور، وفق تعبيرها.

وشملت حملة الادعاء مواطنين أمريكيين تم اعتقالهم في نقاط توقيف الهجرة.

وكانت محكمة استئناف قد أبقت على الحكم الذي قضت به فريمبونغ، قبل صدور قرار المحكمة العليا.