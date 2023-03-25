البابا يوسع قانون الاعتداء الجنسي ليضم أفرادا خارج الكنيسة

حدَّث بابا الفاتيكان، اليوم السبت، قواعد التعامل مع الاعتداء الجنسي في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، موسعًا نطاقها لتشمل قادة كاثوليكيين من العامة، موضحًا أن القُصر والبالغين يمكن أن يكونوا ضحايا.

وأصدر البابا فرانسيس قرارًا شكل علامة فارقة عام 2019 يلزم جميع القساوسة وأعضاء الطوائف الدينية بالإبلاغ عن أي اشتباه في حدوث اعتداء، ويُخضع الأساقفة للمحاسبة بشكل مباشر على أي اعتداء يرتكبونه أو يتكتمون عليه.