مع تزايد الدعوات لاستقالته.. السناتور الأمريكي مينينديز سيمثل للمحاكمة

سيمثل السناتور الأمريكي بوب مينينديز أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، لمواجهة اتهامات بتلقي رشى من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرزي في وقت تزايدت فيه الدعوات لاستقالته من زملائه في الحزب الديمقراطي.

ومن المقرر أن يمثل مينينديز وزوجته نادين (56 عامًا) ورجلا الأعمال خوسيه أوريبي (56 عامًا) وفريد دايبس (66 عامًا) أمام محكمة مانهاتن الاتحادية حوالي الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت غرينتش). ودفع رجل الأعمال الثالث وائل حنا (40 عاما) ببراءته، أمس الثلاثاء.

وتنحى مينينديز السناتور عن ولاية نيوجيرزي عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. وقال يوم الإثنين، إنه سيبقى في مجلس الشيوخ ويدافع عن نفسه في مواجهة تلك الاتهامات.

ويطالب أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي مينينديز بالاستقالة منذ الكشف عن الاتهامات، يوم الجمعة.