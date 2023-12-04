عقب الموافقة.. هل شارفت "ميليشيا بن غفير" على الظهور؟
أصدرت لجنة شكلتها الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق، لدراسة أبعاد وأسس تشكيل جهاز "الحرس الوطني"، خلاصة رأيها في تلك الخطوة، وقالت في تقريرها إنها لا تجد ما يمنع تشكيل هذا الجهاز.
وجاءت هذه الخطوة، بضغوط من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غِفير وحزبه "عوتْسِمَا يِهُودِيت" الائتلافي اليميني المتطرف.
توصيات اللجنة
وقدمت اللجنة التي تحمل اسم "لجنة بن إلياهو" تقريرها النهائي من 143 صفحة، الأحد، لمكتب وزير الأمن القومي، وهو التقرير الذي يطالب الحكومة بتشكيل جهاز الحرس الوطني الإسرائيلي، على أن يكون جزءًا من ذراع حرس الحدود (الذراع العملياتية لشرطة الإسرائيلية)، على ألا يكلف الجهاز الجديد بمهمات متدفقة روتينية، وأن يتيح عمليات تدريب لآلاف المتطوعين بالمستوطنات اليهودية بالضفة الغربية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن اللجنة التي يترأسها الخبير القانوني شلومو بن إلياهو، أوصت الحكومة بإصدار قرار تشكيل ذراع الحرس الوطني الإسرائيلي "فورًا" وتدبير الموازنات اللازمة لإتمام الخطوة.
وسيخضع الجهاز الجديد الذي سيكون تحت قيادة ضابط شرطة برتبة لواء، لإمرة المفوض العام للشرطة، وسيصبح جزءًا من ذراع العمليات الخاص بحرس الحدود، ما يعني إنهاء الجدل بشأن رغبة بن غفير في جهاز يخضع لإمرته ويعمل بمعزل عن الشرطة؛ ما دفع مراقبين لتسميته قبل ذلك "ميليشيا بن غفير".
وظهرت فكرة تدشين الحرس الوطني الإسرائيلي إبان أحداث عنف واسعة النطاق شهدتها المدن المختلطة خلال عدوان "حارس الأسوار" على غزة في أيار/ مايو 2021، ووقتها تردد أن دوره سيتمحور حول مهمات الانتشار السريع في البؤر التي تشهد أعمال عنف في أنحاء البلاد.
6 مناطق عمل
وأوصت لجنة بن إلياهو في تقريرها المطول بزيادة عدد القوات التي تتبع لواء العمليات التكتيكية بذراع حرس الحدود من 500 عنصر إلى 7500 في غضون 4 سنوات، إضافة إلى 500 وظيفة إدارية، وسوف تحدث هذه الزيادة عقب تدشين الذراع الجديدة.
وذكر التقرير أن الحرس الوطني سيصبح قوة شبه عسكرية، على أن تُقسَّم قواته إلى 6 مناطق إقليمية، سيطلق عليها ساحات، وسوف تُقسَّم تلك الساحات الست إلى ألوية وكتائب ووحدات مختصة هي: ساحة القدس، ساحة الجنوب، ساحة الشمال، ساحة الساحل، ساحة الوسط، وساحة تل أبيب، على أن تعمل الساحة المختصة بغلاف غزة وتلك المختصة بالضفة الغربية تحت إمرة الجيش بدلًا من الشرطة.
وسيقود كل ساحة ضابط برتبة عميد وما أقل، وتُقسَّم القوات في كل ساحة إلى 3 ألوية عملياتية، واحدة ميدانية وأخرى تكتيكية متنقلة والثالثة احتياطية، فيما تقرر أن تؤسَس في كل ساحة وحدة مركزية تضم سرية للتحقيقات والاستخبارات، وذراعًا خاصة تجمع المهارات المهنية التي تدعم نشاط الجهاز، وتضم أقسامًا، مثل: مشغلي المُسيَّرات، وحدة الكلاب الشرطية.
ووفق التقرير، يتعين أن يصل قوام القوة النظامية العاملة بالذراع الجديدة إلى 17.5 ألف عنصر نظامي في غضون السنوات المقبلة، فيما يتعين على الحكومة فتح نقاش بشأن حجم القوة البشرية المطلوبة للحرس الوطني خلال فترة زمنية تمتد لخمس سنوات، ووضع متطلبات الجيش بالاعتبار.
مهمات محددة
وفتحت اللجنة المجال لاستقبال عشرات ومئات المتطوعين بالنسق ذاته المتبع بشرطة حرس الحدود، على أن تتيح تطوع 100 شخص من كل مدينة، وبالنسبة للمدن الكبرى سيرتفع عدد من يُسمَح لهم بالتطوع، على أن يصل عدد المتطوعين الإجمالي في غضون السنوات المقبلة إلى عشرات الآلاف.
ورأت اللجنة أنه لا يتعين إنشاء هذا الجهاز بمعزل عن الشرطة، لأنه لو حدث ذلك سيتطلب تدشينه 7 سنوات على الأقل، لذا تقرر أن يبقى تحت قيادة الشرطة؛ ما يسهم أيضًا في حفظ العلاقة بين الشرطة وبين وزارة الأمن القومي.
ويعني ذلك أن الوزير بن غفير، والذي كان يحرص على قيادة هذا الجهاز، لن يتمكن من ذلك، وسيكون عليه التعاون مع المفوض العام للشرطة الإسرائيلية. لكن الوزير ذاته يستطيع بموجب منصبه أن يضع السياسات العامة للشرطة ومن ثم تلك الخاصة بالحرس الوطني.
وذكرت اللجنة أن مهمات الذراع الجديدة هي "تنفيذ عمليات ضد الإرهاب في الساحات الداخلية، وفرض الأمن والمشاركة في مهمات محددة منها مكافحة الجريمة أو الجرائم التي تهدد الأمن القومي، وتعزيز الأمن الشخصي ومواجهة الجرائم المتعلقة بقطاع الزراعة، وتأمين النقاط الإستراتيجية، مثل: مداخل القدس، ومحطات الحافلات، وغيرهما".
خطوة إشكالية
في غضون ذلك عارضت ممثلة وزارة المالية باللجنة، أورلي لايمان، ما ورد في التقرير ودعت إلى إعادة مراجعة توصياتها، إذ رأت أن ما ورد به يعني مضاعفة المخصصات المالية الموازنات بشكل غير واقعي، كما إن فتح باب التجنيد والتطوع للحرس الوطني سيأتي على حساب الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.
وعارض الجيش الإسرائيلي وهيئة الأمن القومي التقرير، وطالبا بتمديد الفترة الزمنية اللازمة لتأسيس هذه الذراع، في ضوء التحديات القومية الراهنة وإفساح المجال لإجراء تنسيق ودراسة للتفاصيل بين وزارة الدفاع ووزارة الأمن القومي؛ ما دفع رئيس اللجنة إلى التأكيد أن التقرير سيصبح أمام المستوى السياسي، وأن عليه أن يحسم هذه القضية.
وفي آذار/ مارس الماضي حذَّرت حركة "أوميتس" الحقوقية الإسرائيلية المعنية بمكافحة الفساد، وحفظ قيم الديمقراطية، من فوضى كبيرة ستنجم عن تأسيس جهاز الحرس الوطني، وتوجهت إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي باهاراف ميارا، داعية إياها لاستغلال صلاحياتها لوقف تلك الخطوة الإشكالية، التي تأتي لتعويض وزير الأمن القومي عن تجميد المسيرة التشريعية الخاصة بخطة إصلاح القضاء، من وجهة نظرها.
وتجدر الإشارة إلى أن بيني غانتس، وزير الدفاع السابق، وعضو الائتلاف حاليًّا على رأس كتلة "معسكر الدولة" كان من أبرز معارضي تشكيل هذه الذراع، قبل أن ينضم للائتلاف (انضم عقب طوفان الأقصى)، وقبل انضمامه للائتلاف بشهور كان حذَّر من تشكيل "حرس وطني"، يعده جيشًا شخصيًّا للوزير بن غفير، وأشار في أحد التصريحات إلى أن نتنياهو "يبني جيش بن غفير الخاص بالضفة الغربية".