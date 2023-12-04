عقب الموافقة.. هل شارفت "ميليشيا بن غفير" على الظهور؟

أصدرت لجنة شكلتها الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق، لدراسة أبعاد وأسس تشكيل جهاز "الحرس الوطني"، خلاصة رأيها في تلك الخطوة، وقالت في تقريرها إنها لا تجد ما يمنع تشكيل هذا الجهاز.

وجاءت هذه الخطوة، بضغوط من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غِفير وحزبه "عوتْسِمَا يِهُودِيت" الائتلافي اليميني المتطرف.

توصيات اللجنة

وقدمت اللجنة التي تحمل اسم "لجنة بن إلياهو" تقريرها النهائي من 143 صفحة، الأحد، لمكتب وزير الأمن القومي، وهو التقرير الذي يطالب الحكومة بتشكيل جهاز الحرس الوطني الإسرائيلي، على أن يكون جزءًا من ذراع حرس الحدود (الذراع العملياتية لشرطة الإسرائيلية)، على ألا يكلف الجهاز الجديد بمهمات متدفقة روتينية، وأن يتيح عمليات تدريب لآلاف المتطوعين بالمستوطنات اليهودية بالضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن اللجنة التي يترأسها الخبير القانوني شلومو بن إلياهو، أوصت الحكومة بإصدار قرار تشكيل ذراع الحرس الوطني الإسرائيلي "فورًا" وتدبير الموازنات اللازمة لإتمام الخطوة.

وسيخضع الجهاز الجديد الذي سيكون تحت قيادة ضابط شرطة برتبة لواء، لإمرة المفوض العام للشرطة، وسيصبح جزءًا من ذراع العمليات الخاص بحرس الحدود، ما يعني إنهاء الجدل بشأن رغبة بن غفير في جهاز يخضع لإمرته ويعمل بمعزل عن الشرطة؛ ما دفع مراقبين لتسميته قبل ذلك "ميليشيا بن غفير".

وظهرت فكرة تدشين الحرس الوطني الإسرائيلي إبان أحداث عنف واسعة النطاق شهدتها المدن المختلطة خلال عدوان "حارس الأسوار" على غزة في أيار/ مايو 2021، ووقتها تردد أن دوره سيتمحور حول مهمات الانتشار السريع في البؤر التي تشهد أعمال عنف في أنحاء البلاد.