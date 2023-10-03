رئيس "النواب الأمريكي" يواجه تصويتًا للإطاحة به الثلاثاء

يواجه الجمهوري كيفن ماكارثي، خطر الإطاحة به من منصبه كرئيس لمجلس النواب الأمريكي، في خطوة فرضها معارضوه من اليمين المتشدد ردًا على تعاونه مع الديمقراطيين.

أثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه عندما مرر اتفاقًا مؤقتًا بشأن الموازنة توصل إليه الحزبان ودعمه البيت الأبيض لتجنّب إغلاق حكومي السبت.

ويقود التحرّك عضو الكونغرس مات غايتس الذي لطالما كان مناهضًا لماكارثي. وقدّم الاثنان مذكرة لـ"شغور منصب رئيس مجلس النواب"، ما أفضى إلى التصويت المقرر في وقت لاحق الثلاثاء.

تجبر الخطوة الديمقراطيين على اتّخاذ قرار بشأن إن كان عليهم إنقاذ رئيس المجلس الذي قضى جل ولايته في معارضة أجندتهم وفتح مؤخراً تحقيقًا يرمي لعزل الرئيس جو بايدن.