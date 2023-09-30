هل خرج ملف الإصلاح القضائي من دائرة اهتمامات الرئيس الأمريكي؟
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، السبت، أن ملف الإصلاح القضائي في إسرائيل لم يعد ضمن دائرة اهتمامات الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاسيما قبل أشهر قليلة من خوضه لسباق الانتخابات الرئاسية.
وبينت أن الأوساط السياسية الأمريكية انقسمت بين مؤيد ومعارض، فيما يتعلق بقضية الإصلاحات القضائية، التي تقودها الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى نيويورك واجتماعه بالرئيس بايدن.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الرئيس بايدن يحتاج إلى مساعدة نتنياهو في "أشياء أكبر بكثير" مما وصفه المسؤولون الأمريكيون مؤخرًا بـ"إنقاذ إسرائيل من نفسها".
متابعون إسرائيليون وأمريكيون اعتبروا زيارة نتنياهو إلى نيويورك حققت إنجازات غير مسبوقة لإسرائيل، خاصة التقدم في ملف اتفاق التطبيع مع السعودية، التي أصبح السلام وشيكًا معها، وفقًا للصحيفة، التي نقلت تأكيدات عن سياسيين إسرائيليين بأن الجهود الأمريكية والسعودية والإسرائيلية ستتبلور قريبًا في صياغة اتفاق ثلاثي.
وأوضحت الصحيفة أن إخراج ملف الإصلاح القضائي الإسرائيلي من دائرة اهتمام الرئيس بايدن وأعضاء إدارته يعُتبر خبرا سارا لمنافس نتنياهو في حزب "الليكود" ياريف ليفين.
ونوهت إلى أنه عندما يتم طهي الصفقة الكبيرة مع الرياض، سوف يحتاج الرئيس بايدن إلى حضور نتنياهو إلى العاصمة واشنطن واستخدام معظم علاقاته وأفضل مواهبه الدبلوماسية لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بدعم الاتفاق الإقليمي في الشرق الأوسط، وهو ما اعتبرته الصحيفة بمثابة "درس في الديمقراطية" قدمه بايدن لنتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قولهم: "لم يكن بايدن من ضغط وأثار الصعوبات حول الإصلاح القضائي، بل وزارة خارجيته بالتعاون مع السفير توم نايدس، الذي تحدث كثيرًا مع المتظاهرين، قبل أن يُغادر".
وأشاروا إلى أن "الرئيس بايدن مهتم بالدرجة الأولى الآن بالتوصل إلى اتفاق مع السعودية"، مؤكدين أن "الاهتمام الأمريكي بملف الإصلاح القضائي انتهى"، وهو الأمر الذي يسعى الائتلاف الحكومي لتوظيفه في مؤتمر الكنيست الشتوي.
وترى المحللة والكاتبة السياسية آنا بريسكي، أن الاتفاق الإقليمي الناشئ يتماشى تماماً مع رؤية نتنياهو وطموحه إلى ترك بصمة بارزة في كتب التاريخ الإسرائيلية.
المصدر: صحيفة "معاريف" الإسرائيلية