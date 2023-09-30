هل خرج ملف الإصلاح القضائي من دائرة اهتمامات الرئيس الأمريكي؟

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، السبت، أن ملف الإصلاح القضائي في إسرائيل لم يعد ضمن دائرة اهتمامات الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاسيما قبل أشهر قليلة من خوضه لسباق الانتخابات الرئاسية.

وبينت أن الأوساط السياسية الأمريكية انقسمت بين مؤيد ومعارض، فيما يتعلق بقضية الإصلاحات القضائية، التي تقودها الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى نيويورك واجتماعه بالرئيس بايدن.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الرئيس بايدن يحتاج إلى مساعدة نتنياهو في "أشياء أكبر بكثير" مما وصفه المسؤولون الأمريكيون مؤخرًا بـ"إنقاذ إسرائيل من نفسها".