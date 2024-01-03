بين "فاسد" و"غير مؤهل".. ثلاث نقاط ستحسم بين ترامب وبايدن

مع بدء "عام الانتخابات الرئاسية" في الولايات المتحدة، تهيمن ثلاثة انقسامات كبيرة على الناخبين الأمريكيين، وفقا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

الصحيفة أشارت إلى أن هذه الانقسامات قد تحدد الفائز في الانتخابات المقررة في الخريف المقبل، والمتوقع حتى الآن أن تجري بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

وذهب التقرير إلى أن أول هذه الانقسامات يفرض على الناخب الأمريكي الاختيار بين رئيس سابق "فاسد" مستعد لتصفية العشرات من الحسابات، ورئيس حالي قد "لا يكون مؤهلاً" لولاية ثانية.

وأشار إلى أن عشرات الملايين من الأمريكيين، شهدوا تراجع بايدن بشكل واضح، في النشاط والقدرة البسيطة على "الحفاظ على فكرة دون ملقن". ورأى أنه من الواضح أنهم لن يصوتوا لما يبدو لهم أنه "رئاسة خفية" لا يديرها في الواقع الرجل المنتخب للمنصب.