روسيا تعلن استهداف مستودع يحوي 3 آلاف طن من الأسلحة في خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنها استهدفت بصاروخ كروز مستودعا أوكرانيا للأسلحة في خيرسون، كان يحتوي على أكثر من 3 آلاف طن من الذخيرة المختلفة.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو قالت إنه لعملية استهداف المستودع، وأضافت في بيان مقتضب: "بوساطة صاروخ كروز أطلق من الجو تم تنفيذ ضربة عالية الدقة على مستودع للأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية كيسيليفكا بمقاطعة خيرسون".

وأكد البيان "تدمير 12 مخرنا كان فيها أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذخيرة من مختلف العيارات.. الاستهداف تم يوم أمس الاثنين".