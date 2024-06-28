"اختفاء" ميلانيا ترامب عن مناظرة زوجها وبايدن يثير التساؤلات

أثار غياب السيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، عن مساندة زوجها دونالد ترمب خلال مناظرته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، تساؤلات واسعة عن سبب هذا الغياب.

وقبيل المناظرة لم يتمكن مسؤولو حملة ترامب من الإجابة على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت ميلانيا ستحضر الحدث أم لا.

وبعد وصول ترامب وحيدًا تهرب مسؤولو الحملة عن تقديم تفسير حول غيابها.

وابتعدت ميلانيا ترامب عن مسار الحملة الانتخابية لزوجها، خلال العام الجاري، ولم تحضر محاكمة زوجها في نيويورك، واكتفت بحضور حملة لجمع التبرعات في أبريل/ نيسان الماضي.

وخلال انتخابات 2020، وقفت ميلانيا ترامب، وأيضًا جيل بايدن، بجانبي زوجيهما في المناظرتين الرئاسيتين في العام 2020، كما حضرت ميلانيا مناظرتي ترامب أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في العام 2016.

في المقابل، سارعت حملة بايدن إلى إظهار مساندة السيدة الأولى جيل بايدن لزوجها وحضورها المناظرة.

وقبل ساعات من وصول زوجها كانت جيل بايدن تشارك في حشد انتخابي في فيرجينيا بيتش وقالت للحشد الحاضر لدعم حملة "بايدن – هاريس": "تعلمون جميعا أن هناك رؤيتين لأمريكا وسترونهما، الليلة، في المناظرة".

ودعت جيل بايدن الناخبين إلى التصويت لزوجها مؤكدة أن التصويت لبايدن يعني التصويت لقيادة قوية وثابتة مقابل الرؤية الأخرى وهي "الفوضى والفساد".