ترامب ينفجر غضباً بعد سؤال عن فضيحة إبستين (فيديو)

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على الاتهامات التي تلاحقه في فضيحة جيفري إبستين، رجل الأعمال الراحل المتهم في قضية جزيرة القاصرات وجرائم الاتجار بالبشر.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها من ولاية ماريلاند: "لا أفهم سبب استمرار الانشغال بقصة إبستين. لقد مات منذ فترة طويلة. لا أفهم لماذا تُثير قضية جيفري إبستين اهتمام أي شخص. إنها قضية مملة للغاية".

وأضاف: "أعتقد أن الأشرار فقط، بمن فيهم من ينشرون الأخبار الكاذبة، هم من يرغبون في استمرار مثل هذا الأمر. من وجهة نظري، يتعلق الأمر بشخص متوفٍ منذ فترة، ولم يكن له دور مهم في حياتي".

وتابع ترامب: "هناك معلومات موثوقة تم نشرها بالفعل بخصوص هذا الموضوع، والاستمرار في التركيز عليه يبدو غير ضروري. شهدنا في السابق تحقيقات موسعة مثل تحقيق مولر والقضايا المتعلقة بملف ستيل، والتي أعتقد أنها احتوت على معلومات ملفقة".

ومضى الرئيس الأمريكي قائلًا: "بالمقارنة، تبدو قضية إبستين أقل أهمية بالنسبة لأولوياتنا الحالية، رغم أنها مثيرة للجدل بطبيعتها".

وجدد ترامب تأكيد موقفه من القضية، قائلًا: "موقفي لا يزال كما هو: إذا كانت هناك معلومات مشروعة وموثوقة ينبغي نشرها، فأنا أؤيد إتاحتها".

وأعرب عن شكه "في دوافع أولئك الذين يواصلون الإلحاح في هذه القضية تحديدًا، في وقت توجد فيه قضايا أكثر إلحاحًا"، على حد تعبيره.